ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Около 54% избирателей Латвии приняли участие в парламентских выборах, свидетельствуют предварительные данные ЦИК

06.10.2018 22:22 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

 В выборах 13-го Сейма в субботу и за три дня досрочного голосования приняло участие примерно 54% обладающих правом голоса жителей Латвии, и это меньше, чем на выборах в 12-й Сейм четыре года назад, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) с 1004 из 1076 избирательных участков.

Эти данные могут измениться после получения информации с зарубежных избирательных участков, где голосование еще продолжается.

По данным с 1004 участков, на выборах проголосовали 835 814 избирателей, что составляет 53,99% от всех избирателей. На выборах 12-го Сейма в 2014 году проголосовали 58,85% избирателей, на выборах 11-го Сейма в 2011 году - 59,45%, на выборах 10-го Сейма - 63,12%.

 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 В выборах 13-го Сейма в субботу и за три дня досрочного голосования приняло участие примерно 54% обладающих правом голоса жителей Латвии, и это меньше, чем на выборах...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Любая мама будет счастлива водить сюда своего ребёночка»: в Новогрудке впервые за последние 27 лет открыли детский сад
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.10.2018
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Слуцк Город

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика