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Около 54% избирателей Латвии приняли участие в парламентских выборах, свидетельствуют предварительные данные ЦИК
В выборах 13-го Сейма в субботу и за три дня досрочного голосования приняло участие примерно 54% обладающих правом голоса жителей Латвии, и это меньше, чем на выборах в 12-й Сейм четыре года назад, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) с 1004 из 1076 избирательных участков.
Эти данные могут измениться после получения информации с зарубежных избирательных участков, где голосование еще продолжается.
По данным с 1004 участков, на выборах проголосовали 835 814 избирателей, что составляет 53,99% от всех избирателей. На выборах 12-го Сейма в 2014 году проголосовали 58,85% избирателей, на выборах 11-го Сейма в 2011 году - 59,45%, на выборах 10-го Сейма - 63,12%.
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Около 54% избирателей Латвии приняли участие в парламентских выборах, свидетельствуют предварительные данные ЦИК
В выборах 13-го Сейма в субботу и за три дня досрочного голосования приняло участие примерно 54% обладающих правом голоса жителей Латвии, и это меньше, чем на выборах...
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