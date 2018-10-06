День города, который мы заслужили. Кульминация праздника

Выход в город на салют во время любого городского праздника всегда было воистину народной традицией. Кульминация гуляний всегда сопровождается пробками, а городская площадь и сквер возле ГДК становятся буквально заполнены людьми.

В нынешнем году случчан порадовали многочисленные развлекательные зоны: торговые палатки с праздничными безделушками и ремесленными товарами, развлекательные зоны, точки общепита, лунапарк.

Есть информация, что такой позитивный пример насыщенного празднования с ориентацией на молодёжь был перенят от соседнего Солигорска, где недавно отметили 60-летие города и День шахтёра. Плюс случчанам повезло с погодой.

Как бы там ни было, в праздновании Дня города в Слуцке начали происходить конструктивные и весьма приятные перемены.

Частности всегда можно «отшлифовать» и довести до совершенства - главное, что в общем у нас наконец произошёл сдвиг с «мёртвой точки» однообразных и повторяющихся из года в год мероприятий. И даже обычный 10-минутный салют сегодня звучал как-то ритмически и эмоционально по-новому.

Несмотря на раннее завершение программы, критики в адрес местных властей в социальных сетях в этом году было практически не было. Кажется, это был День города, который мы заслужили.















Владислав Слуцкий

Slutsk-Gorod.by