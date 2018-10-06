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День города, который мы заслужили. Кульминация праздника

07.10.2018 — Разное | Слуцк Город  
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Выход в город на салют во время любого городского праздника всегда было воистину народной традицией. Кульминация гуляний всегда сопровождается пробками, а городская площадь и сквер возле ГДК становятся буквально заполнены людьми.

В нынешнем году случчан порадовали многочисленные развлекательные зоны: торговые палатки с праздничными безделушками и ремесленными товарами, развлекательные зоны, точки общепита, лунапарк. 

Есть информация, что такой позитивный пример насыщенного празднования с ориентацией на молодёжь был перенят от соседнего Солигорска, где недавно отметили 60-летие города и День шахтёра. Плюс случчанам повезло с погодой. 

Как бы там ни было, в праздновании Дня города в Слуцке начали происходить конструктивные и весьма приятные перемены. 

Частности всегда можно «отшлифовать» и довести до совершенства - главное, что в общем у нас наконец произошёл сдвиг с «мёртвой точки» однообразных и повторяющихся из года в год мероприятий. И даже обычный 10-минутный салют сегодня звучал как-то ритмически и эмоционально по-новому. 

Несмотря на раннее завершение программы, критики в адрес местных властей в социальных сетях в этом году было практически не было. Кажется, это был День города, который мы заслужили. 

День города, который мы заслужили. Кульминация праздника

День города, который мы заслужили. Кульминация праздника

День города, который мы заслужили. Кульминация праздника


Владислав Слуцкий
Slutsk-Gorod.by

 
 
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Несмотря на раннее завершение программы, критики в адрес местных властей в социальных сетях в этом году было практически не было. Кажется, это был День города,...
 
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