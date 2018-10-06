7 октября. События и люди

ПРАЗДНИКИ:

С 1977 по 1991 годы в СССР в этот день отмечался День Конституции.

Беларусь - День учителя.

ПРИМЕТЫ:

Фёкла Запрядальница. Зажигались костры, возле которых всю ночь проводили в весёлых играх и плясках. Есть поверье, что в этот день всё, что завяжешь, - не развязать, т.е. крепким счастье будет, а свадьба - доброй.

РОДИЛИСЬ:

1885 Нильс Хенрик Давид БОР, датский основоположник современной физики. В молодые годы был знаменитым спортсменом. Когда он был удостоен Нобелевской премии, датские газеты написали об этом событии, что премия присуждена известному футболисту Нильсу Бору. Когда Данию оккупировали фашисты, учёного вывезли из страны рыбаки. Он не рискнул взять с собой золотую Нобелевскую медаль и растворил её в царской водке, а бутыль с раствором спрятал в лаборатории. Вернувшись после войны на родину, Бор химическим путём выделил золото из раствора и заказал из него аналог своей медали.

1950 Владимир Кириллович МОЛЧАНОВ, российский телеведущий.

1952 Владимир Владимирович ПУТИН, президент России. Был женат на Людмиле Путиной (в дев. ШКРЕБНЁВА), в 2013 году они развелись. Дети: дочери Мария (1985 г.р.) и Катерина (1986 г.р.). Путин - мастер спорта по самбо и дзюдо, полковник запаса. Его дед был поваром у В. ЛЕНИНА. У Путина живут собаки и другие домашние животные. Он носит часы исключительно на правой руке.

1964 Сэм БРАУН, английская певица.

1967 Тони Мишель БРЭКСТОН, американская певица. Родилась в семье священника.

1982 Анастасия Александровна СТОЦКАЯ, российская певица. У неё сын Александр и дочь Вера. Некоторый источники утверждают, что отец Александра - Филипп КИРКОРОВ.

СОБЫТИЯ:

1337 Постригся в монахи Сергий РАДОНЕЖСКИЙ. До этого его звали Варфоломей.

1571 У Лепанто произошёл последний в истории бой гребного флота, в нём лишился левой руки испанский писатель СЕРВАНТЕС.

1737 Циклон и цунами в Калькутте унесли жизни сотен тысяч жителей.

1806 В Англии была запатентована первая копировальная бумага.

1919 Была создана старейшая из ныне действующих авиакомпаний мира - голландская KLM («Королевские нидерландские авиалинии»). В настоящее время - дочернее предприятие французской авиакомпании Air France.

1958 Советский спутник «Луна-3» сделал первые снимки обратной стороны Луны.

1997 Финн Юни ЮССИЛА установил мировой рекорд, пронеся свою жену Тиину на 243-х метровую дистанцию с препятствиями за 1 минуту 5 секунд.

2001 США начали военную операцию «Несокрушимая свобода» в Афганистане. Это самая продолжительная война в истории США.

2016 Умерла Людмила ИВАНОВА, российская актриса (Шурочка из «Служебного романа»).

ДНИ ГОРОДОВ:

Пинск- 921 год.