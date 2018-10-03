Кирилл Релих проведет бой по защите чемпионского титула

Наш земляк, боксер-профессионал Кирилл Релих – чемпион мира в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) по версии WBA, сегодня, 7 октября в японском городе Иокогама (Япония) будет защищать свой пояс в бою с претендентом, Эдуардом Трояновским из России.

Бой состоится в рамках второго сезона Всемирной Боксерской Суперсерии, нового коммерческого турнира, в котором сильнейшие профессионалы различных категорий определяют лучшего из лучших.

Турнир предусматривает проведение боев в трех весовых категориях: «Первой тяжелой» – до 90,7 кг, «Легчайшей» – до 53,5 кг и категории нашего Кирилла Релиха – «Первой полусредней» – до 63,5 кг. Четвертьфиналы турнира состоятся в различных городах мира осенью этого года. Полуфиналы и финал – весной и летом 2019 года.

Победитель своей категории получит специальный трофей: Кубок Мухаммеда Али и денежное вознаграждение в размере 10 миллионов долларов. Большая часть боев турнира будет титульной – за чемпионские пояса различных объединений.

Кирилл Релих (6-е место в рейтинге BoxRec , 22 победы, 19 нокаутом – 2 поражения) в четвертьфинальном бою с Эдуардом Трояновским будет защищать свой титул чемпиона мира. 38-летний мастер спорта из Орла Трояновский (7-е место, 27 (24) – 1) известен также как кикбоксер, становился чемпионом Европы, призером мировых первенств.

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Первый тренер нашего земляка, директор СДЮШОР профсоюзов по боксу и спортивной гимнастике Анатолий Хвойницкий прогнозирует победу своему ученику. Но при некоторых условиях.

– Слышал, что у Трояновского, как это говорится в боксерском мире, «стеклянная» челюсть. Если Кирилл сможет добраться до нее, то россиянин упадет, – объясняет Анатолий Владимирович. – Удары – резкие, быстрые, одинаково мощные с обеих рук – то уникальное оружие, которое должно помочь нашему чемпиону.

Готовился наш боксер, как и весной, в Майами под руководством той же команды во главе с Чики Ривасом и Норманом Уилсоном.

– Кирилл, на мой взгляд, еще не совсем восстановился после тяжелейшего поединка за титул: полгода маловато, чтобы полностью прийти в те кондиции, которыми он обладает. Поэтому для победы ему не следует затягивать бой и решать все надо в 5–6 раундах, – рассуждает Анатолий Хвойницкий. – Надеюсь, россиянин не сможет навязать Кириллу тягучий бокс на все 12 раундов.

В одном из четвертьфиналов первого полусреднего веса сразится еще один белорус – Иван Баранчик (14-й, 18 (11) – 0) из Солигорска. 27 октября в Новом Орлеане (США) он сразится с чемпионом по версии IBF, шведом Энтони Игитом (9-й, 21 (7) – 0) за титул. При удачном исходе Беларусь получит еще одного чемпиона мира, а наши боксеры могут встретиться на последующих стадиях

лицом к лицу.

Пара Кирилл Релих – Эдуард Трояновский выйдет на ринг 7 октября после окончания первого боя между японцем Наоя Инуи и доминиканцем Хуаном Карлос Пайано, который начнется в 15.00 по Минску.

Поболеем за Кирилла!