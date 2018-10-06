В Беларуси выбрали властелина села

Самую дружную и хозяйственную сельскую семью выбрали в Беларуси. В Минской области прошел финал ежегодного конкурса «Властелин села». Кто быстрее жарит драники, колет дрова и запрягает лошадь, рассказала корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.

У Сергея и Ольги Снигир из Могилевской области завидная поддержка: пятеро детей. Супруги с гордостью добавляют: хозяйство тоже большое. Поросята, фазаны, кролики и корова, подаренная президентом. Кстати, сыр на столе из ее молока.

«Буренка так и осталась Белкой. У нее родилась телочка. Назвали Стрелкой», – поделилась Ольга Снигир.

Наколоть дрова, потрудиться в огороде – это то, чем заняты жители сёл каждый день, помимо основной работы. Поэтому конкурсные задания на скорость их не пугают.

«Сажаем огород, ухаживаем за ним, делаем закатки. Все едим со своего огорода», – рассказывает участница конкурса Анастасия Патапенко.

«Мы показываем не только семьи. Мы говорим всем: вот мы белорусы! Вот наша традиционная семья. Мы хотим возвратиться к корням, чтобы у нас было пятеро детей», – говорит организатор «Властелина села» Дмитрий Воронюк.

Финалисты – уже победили в своих регионах. Но сражаются не за звание, ведь ежедневным трудом давно доказали, что они и так властелины села. И на город его не променяют.

В конкурсном меню – драники. Но жарить их пришлось не на плите, а на пнях. Своим секретом приготовления поделилась Елена Ковальчук:

«Как и у всех белорусов, бульба – обязательная составляющая. Еще лук, сметана, яйцо, приправы, соль, перец и, конечно, любовь мужа».

Семья Хацкевичей на «отлично» справилась со всеми заданиями. Покорила не только жюри, но и зрителей. И победу празднует заслуженно.