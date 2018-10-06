В Волковыске начались сезонные сельскохозяйственные ярмарки





В субботу в Волковыске открылись ярмарки по продаже сельскохозяйственной продукции «Дары осени». Автомобили с аграрной продукцией с утра выстроились на площади им. Ленина, улицах Скорины и Октябрьской.

Ассортимент довольно широк, без проблем можно купить картофель, морковь, капусту, яблоки, лук.

Кроме плодоовощной продукции, мяса и рыбы, меда, на ярмарке можно приобрести семена, саженцы, средства защиты растений и непродовольственные товары.

На площади проходила культурная программа с выступлением артистов.

Тех, кто не успел заготовиться продукцией сельского хозяйства на осенне-зимний период, ярмарки ждут 13 октября.































