В Беларуси выросло число предпринимателей. Но торговля по-прежнему в минусе по количеству ИП

В Беларуси продолжает расти число индивидуальных предпринимателей. Если на начало этого года их насчитывалось 236,1 тысячи, то на 1 сентября — на 3913 больше. Это следует из данных МНС. При этом удельный вес налоговых поступлений от ИП в бюджет страны растут. Снизился этот показатель только в двух регионах.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Чугуев, TUT.BY

Количество индивидуальных предпринимателей выросло абсолютно во всех регионах. Напомним, что в июле в Гродненской области была отрицательная статистика — на 1 августа здесь было на 7 ипэшников меньше, чем в начале года. Сейчас ситуация улучшилась, и с начала года число ИП в Гродненской области выросло на 78 человек.

Больше всего предпринимателей традиционно работает в Минске — 73 260 (плюс 590 человек с начала года), меньше всего — в Витебской области — 21 616 (плюс 227 человек с начала года).

Сколько индивидуальных предпринимателей в регионах регион на 1 января на 1 сентября Минск 72 670 73 260 Брестская область 32 215 32 680 Витебская область 21 389 21 616 Гомельская область 26 482 27 087 Гродненская область 24 200 24 278 Минская область 36 642 38 067 Могилевская область 22 540 23 063 всего по стране 236 138 240 051

В каких отраслях сокращается число предпринимателей?

Продолжает сокращаться число предпринимателей в таких сферах, как строительство (-1,8% по сравнению с начало этого года), оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов (-2,6%).

О том, что доля индивидуальных предпринимателей в розничном товарообороте снижается, еще в 2016 году на одном из форумов предпринимателей говорил директор департамента по предпринимательству Минэкономики Петр Арушаньянц. «В 2014 году было 19%, в 2015-м — около 18%», — отмечал представитель Минэкономики.

После невыхода многих ИП на работу в начале 2016 года доля ИП в розничном товарообороте упала до 9% (данные на январь того года), но позже в апреле-марте этот показатель вернулся на отметку в 13−14%.

В то же время в этом году увеличивается количество ипэшников в таких сферах, как промышленность, транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность, информация и связь, операции с недвижимым имуществом, профессиональная, научная и техническая деятельность, деятельность в сфере административных и вспомогательных услуг.

Как предприниматели пополняют бюджет страны

Удельный вес налогов, которые перечисляют ИП, с начала года вырос на 0,1%. В Витебской и Гродненской областях этот показатель снизился — на 0,1% и 0,3% соответственно. В Гомельской области процент не изменился.

За прошлый год ИП перечислили 464,4 миллиона рублей налогов, а за январь−август этого года — 362,6 миллиона рублей.

Как изменился удельный вес налогов ИП в бюджете региона регион 2017 год январь−август 2018 года г. Минск 1,6% 1,7% Брестская область 3,7% 4,2% Витебская область 3,0% 2,9% Гомельская область 2,3% 2,3% Гродненская область 2,2% 1,9% Минская область 1,8% 2,4% Могилевская область 4,2% 4,4% всего по стране 2,1% 2,2%

Напомним, в Беларуси предыдущие три года подряд сокращалось число индивидуальных предпринимателей. К примеру, за 2016-й их стало меньше на 4,8 тысячи, а за 2015-й — почти на 8,2 тысячи. В 2017 году их чуть прибавилось. Правда, их стало больше только в Минске и Минской области, а в остальных регионах их количество сократилось. При этом в целом по стране уменьшается число ИП, которые заняты в торговле, но прибывает тех, кто открывает бизнес в других отраслях.

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