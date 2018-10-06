|
В Беларуси выросло число предпринимателей. Но торговля по-прежнему в минусе по количеству ИП
В Беларуси продолжает расти число индивидуальных предпринимателей. Если на начало этого года их насчитывалось 236,1 тысячи, то на 1 сентября — на 3913 больше. Это следует из данных МНС. При этом удельный вес налоговых поступлений от ИП в бюджет страны растут. Снизился этот показатель только в двух регионах.
Количество индивидуальных предпринимателей выросло абсолютно во всех регионах. Напомним, что
Больше всего предпринимателей традиционно работает в Минске — 73 260 (плюс 590 человек с начала года), меньше всего — в Витебской области — 21 616 (плюс 227 человек с начала года).
В каких отраслях сокращается число предпринимателей?
Продолжает сокращаться число предпринимателей в таких сферах, как строительство (-1,8% по сравнению с начало этого года), оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов (-2,6%).
О том, что доля индивидуальных предпринимателей в розничном товарообороте снижается, еще в 2016 году на одном из форумов предпринимателей
После невыхода многих ИП на работу в начале 2016 года доля ИП в розничном товарообороте упала до 9% (данные на январь того года), но позже в апреле-марте этот показатель вернулся на отметку в 13−14%.
В то же время в этом году увеличивается количество ипэшников в таких сферах, как промышленность, транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность, информация и связь, операции с недвижимым имуществом, профессиональная, научная и техническая деятельность, деятельность в сфере административных и вспомогательных услуг.
Как предприниматели пополняют бюджет страны
Удельный вес налогов, которые перечисляют ИП, с начала года вырос на 0,1%. В Витебской и Гродненской областях этот показатель снизился — на 0,1% и 0,3% соответственно. В Гомельской области процент не изменился.
За прошлый год ИП перечислили 464,4 миллиона рублей налогов, а за январь−август этого года — 362,6 миллиона рублей.
Напомним, в Беларуси предыдущие три года подряд
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Количество белорусских предпринимателей продолжает расти. По данным на начало сентября, с начала года в стране их стало больше на 3913 человек, говорится в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)