ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Девять утренних ритуалов, которые помогут провести день продуктивно

07.10.2018 07:13 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Утро начинается не только с кофе. The Challenger рассказывает о девяти ритуалах, которые помогут провести день максимально энергично и продуктивно.


Фото: unsplash.com

Начинайте утро с вечера (да-да)

Чтобы проснуться в отличном настроении, вы должны знать свой план на день. Все идеи, встречи и события запишите еще вечером, распределив их по времени и значимости. Для записи используйте бумажный ежедневник или более продвинутый вариант — электронный планировщик. В электронном списке вы сможете быстро менять местами события, ничего не переписывая и не тратя драгоценное время. А планы на день всегда будут под рукой — в компьютере или телефоне.

Просыпайтесь сразу

Каждое утро вы начинаете с будильника и с мысли «ну еще десять минуточек»? Пора с этим заканчивать. Ученые из Национального фонда сна США установили, что лишние десять—двадцать минут сна после пробуждения не только не приносят пользы, но и могут быть вредны. Эти несколько минут обычно низкого качества. При этом вы входите в следующую фазу сна, из которой пробудиться гораздо сложнее.

Пейте воду

Вода с лимоном — прекрасная привычка для начала дня. Чтобы о ней не забывать, с вечера наливайте стакан воды и ставьте рядом с кроватью. Вместо лимона можно добавить в стакан кружочки огурца. Так как за ночь наш организм обезвоживается, вода станет настоящей батарейкой, подарит бодрость и прибавит сил.

Медитируйте

Для этого необязательно зажигать сандаловые палочки и садиться в позу лотоса. Просто глубоко подышите пару минут, поблагодарите мир за прекрасное утро, похвалите себя и настройтесь на хороший день. Помимо прилива энергии, медитация также улучшает работу мозга и помогает думать более креативно в течение дня.

Делайте зарядку

Необязательно сразу после пробуждения бежать полумарафон, чтобы взбодриться и проснуться. Достаточно каждое утро регулярно выполнять комплекс отжиманий, приседаний и скручиваний. Если у вас есть другие любимые упражнения — обязательно включайте их в утреннюю зарядку. Отлично подойдут выпады, планки, наклоны и выпрыгивания. Если зарядки недостаточно, отправляйтесь на легкую пробежку. Только не переусердствуйте: если устанете, в течение дня будете чувствовать себя вяло и разбито.

Пейте кофе дома

Мы знаем, что пить и есть на бегу вредно, но запах из кофеен слишком соблазнительный — как тут не забежать за порцией горячего напитка! Полюбите пить кофе дома — здесь вы можете приготовить именно тот кофе, который любите, погрузиться на пару минут в медитативный процесс варки напитка и угостить домашних. Все это подарит ощущение уюта и спокойствия. Стакан горячего кофе — и вы уже готовы покорять мир.

Завтракайте

Первый прием пищи с утра — самый важный. Он настраивает на нужную волну, заряжает энергией и поднимает настроение. Ученые из Нэшвилла выяснили, что пропуск завтрака влечет за собой переедание в течение дня. Старайтесь завтракать максимально полезной пищей — омлетом, овсянкой, творогом с ягодами или йогуртом. Белок дает сытость, а углеводы — энергию. Так в течение дня будет меньше хотеться купить газировку или перекусить булочкой.

Выходите на солнце

В солнечную погоду проводите хотя бы полчаса на свежем воздухе под лучами солнца. Солнечный свет останавливает выработку мелатонина (гормона сна) — мы перестаем хотеть спать и становимся бодрее. Если на длительные прогулки времени нет, попробуйте пройти пару остановок пешком или вместо метро доехать на работу на велосипеде.

Проводите время с семьей

В выходной день, когда никому не нужно убегать из дома, проводите больше времени с родными. Завтрак в кругу семьи и утренняя прогулка дарят бесценные моменты близости. Отложите смартфон до понедельника и посмотрите с детьми мультфильмы, покатайтесь на велосипеде в парке, сходите в гости к друзьям или выберитесь на пикник. Позвольте себе забыть на пару дней о работе и получайте удовольствие здесь и сейчас.

Читайте также
Что изменится за месяц, если начать делать зарядку по утрам
"Раз в неделю балуйте себя горстью орехов". Врач — о том, как не постареть раньше времени
 
 
Ссылка на источник 88
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь получила право провести Всемирную шахматную олимпиаду в 2022 году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.10.2018
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Слуцк Город

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика