Девять утренних ритуалов, которые помогут провести день продуктивно

Утро начинается не только с кофе. The Challenger рассказывает о девяти ритуалах, которые помогут провести день максимально энергично и продуктивно.



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Начинайте утро с вечера (да-да)

Чтобы проснуться в отличном настроении, вы должны знать свой план на день. Все идеи, встречи и события запишите еще вечером, распределив их по времени и значимости. Для записи используйте бумажный ежедневник или более продвинутый вариант — электронный планировщик. В электронном списке вы сможете быстро менять местами события, ничего не переписывая и не тратя драгоценное время. А планы на день всегда будут под рукой — в компьютере или телефоне.

Просыпайтесь сразу

Каждое утро вы начинаете с будильника и с мысли «ну еще десять минуточек»? Пора с этим заканчивать. Ученые из Национального фонда сна США установили , что лишние десять—двадцать минут сна после пробуждения не только не приносят пользы, но и могут быть вредны. Эти несколько минут обычно низкого качества. При этом вы входите в следующую фазу сна, из которой пробудиться гораздо сложнее.

Пейте воду

Вода с лимоном — прекрасная привычка для начала дня. Чтобы о ней не забывать, с вечера наливайте стакан воды и ставьте рядом с кроватью. Вместо лимона можно добавить в стакан кружочки огурца. Так как за ночь наш организм обезвоживается, вода станет настоящей батарейкой, подарит бодрость и прибавит сил.

Медитируйте

Для этого необязательно зажигать сандаловые палочки и садиться в позу лотоса. Просто глубоко подышите пару минут, поблагодарите мир за прекрасное утро, похвалите себя и настройтесь на хороший день. Помимо прилива энергии, медитация также улучшает работу мозга и помогает думать более креативно в течение дня.

Делайте зарядку

Необязательно сразу после пробуждения бежать полумарафон, чтобы взбодриться и проснуться. Достаточно каждое утро регулярно выполнять комплекс отжиманий, приседаний и скручиваний. Если у вас есть другие любимые упражнения — обязательно включайте их в утреннюю зарядку. Отлично подойдут выпады, планки, наклоны и выпрыгивания. Если зарядки недостаточно, отправляйтесь на легкую пробежку. Только не переусердствуйте: если устанете, в течение дня будете чувствовать себя вяло и разбито.

Пейте кофе дома

Мы знаем, что пить и есть на бегу вредно, но запах из кофеен слишком соблазнительный — как тут не забежать за порцией горячего напитка! Полюбите пить кофе дома — здесь вы можете приготовить именно тот кофе, который любите, погрузиться на пару минут в медитативный процесс варки напитка и угостить домашних. Все это подарит ощущение уюта и спокойствия. Стакан горячего кофе — и вы уже готовы покорять мир.

Завтракайте

Первый прием пищи с утра — самый важный. Он настраивает на нужную волну, заряжает энергией и поднимает настроение. Ученые из Нэшвилла выяснили , что пропуск завтрака влечет за собой переедание в течение дня. Старайтесь завтракать максимально полезной пищей — омлетом, овсянкой, творогом с ягодами или йогуртом. Белок дает сытость, а углеводы — энергию. Так в течение дня будет меньше хотеться купить газировку или перекусить булочкой.

Выходите на солнце

В солнечную погоду проводите хотя бы полчаса на свежем воздухе под лучами солнца. Солнечный свет останавливает выработку мелатонина (гормона сна) — мы перестаем хотеть спать и становимся бодрее. Если на длительные прогулки времени нет, попробуйте пройти пару остановок пешком или вместо метро доехать на работу на велосипеде.

Проводите время с семьей

В выходной день, когда никому не нужно убегать из дома, проводите больше времени с родными. Завтрак в кругу семьи и утренняя прогулка дарят бесценные моменты близости. Отложите смартфон до понедельника и посмотрите с детьми мультфильмы, покатайтесь на велосипеде в парке, сходите в гости к друзьям или выберитесь на пикник. Позвольте себе забыть на пару дней о работе и получайте удовольствие здесь и сейчас.