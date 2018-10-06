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Девять утренних ритуалов, которые помогут провести день продуктивно
Утро начинается не только с кофе.
Начинайте утро с вечера (да-да)
Чтобы проснуться в отличном настроении, вы должны знать свой план на день. Все идеи, встречи и события запишите еще вечером, распределив их по времени и значимости. Для записи используйте бумажный ежедневник или более продвинутый вариант — электронный планировщик. В электронном списке вы сможете быстро менять местами события, ничего не переписывая и не тратя драгоценное время. А планы на день всегда будут под рукой — в компьютере или телефоне.
Просыпайтесь сразу
Каждое утро вы начинаете с будильника и с мысли «ну еще десять минуточек»? Пора с этим заканчивать. Ученые из Национального фонда сна США
Пейте воду
Вода с лимоном — прекрасная привычка для начала дня. Чтобы о ней не забывать, с вечера наливайте стакан воды и ставьте рядом с кроватью. Вместо лимона можно добавить в стакан кружочки огурца. Так как за ночь наш организм обезвоживается, вода станет настоящей батарейкой, подарит бодрость и прибавит сил.
Медитируйте
Для этого необязательно зажигать сандаловые палочки и садиться в позу лотоса. Просто глубоко подышите пару минут, поблагодарите мир за прекрасное утро, похвалите себя и настройтесь на хороший день. Помимо прилива энергии, медитация также
Делайте зарядку
Необязательно сразу после пробуждения бежать полумарафон, чтобы взбодриться и проснуться. Достаточно каждое утро регулярно выполнять комплекс отжиманий, приседаний и скручиваний. Если у вас есть другие любимые упражнения — обязательно включайте их в утреннюю зарядку. Отлично подойдут выпады, планки, наклоны и выпрыгивания. Если зарядки недостаточно, отправляйтесь на легкую пробежку. Только не переусердствуйте: если устанете, в течение дня будете чувствовать себя вяло и разбито.
Пейте кофе дома
Мы знаем, что пить и есть на бегу вредно, но запах из кофеен слишком соблазнительный — как тут не забежать за порцией горячего напитка! Полюбите пить кофе дома — здесь вы можете приготовить именно тот кофе, который любите, погрузиться на пару минут в медитативный процесс варки напитка и угостить домашних. Все это подарит ощущение уюта и спокойствия. Стакан горячего кофе — и вы уже готовы покорять мир.
Завтракайте
Первый прием пищи с утра — самый важный. Он настраивает на нужную волну, заряжает энергией и поднимает настроение. Ученые из Нэшвилла
Выходите на солнце
В солнечную погоду проводите хотя бы полчаса на свежем воздухе под лучами солнца. Солнечный свет останавливает выработку мелатонина (гормона сна) — мы перестаем хотеть спать и становимся бодрее. Если на длительные прогулки времени нет, попробуйте пройти пару остановок пешком или вместо метро доехать на работу на велосипеде.
Проводите время с семьей
В выходной день, когда никому не нужно убегать из дома, проводите больше времени с родными. Завтрак в кругу семьи и утренняя прогулка дарят бесценные моменты близости. Отложите смартфон до понедельника и посмотрите с детьми мультфильмы, покатайтесь на велосипеде в парке, сходите в гости к друзьям или выберитесь на пикник. Позвольте себе забыть на пару дней о работе и получайте удовольствие здесь и сейчас.
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