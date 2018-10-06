Чтобы побороть осеннюю хандру, можно сходить в , на кино , а можно оценить новичков ресторанного бизнеса концерт Минска, о которых мы расскажем сегодня. На всякий случай: если заведений вас не очень привлекают, недавно на AFISHA.TUT.BY популярные в Instagram белорусы ежемесячные подборки проверенные места. советовали
Формат: ресторан в торговом центре.
Где: пр-т Победителей, 9 (Galleria Minsk).
Когда: с 10.00 до 23.00.
Некоторые позиции из меню:
фирменная паста — 13,90 рубля;
мясная лазанья — 10,90 рубля;
пицца барбекю (660 гр) — 18,90 рубля;
кальцоне (закрытая пицца) — 12,50 рубля;
томатный суп с муссом из пармезана — 8,90 рубля;
греческий салат — 8,90 рубля;
салат с тунцом — 17,50 рубля;
стейк с салатом — 29,90 рубля;
морковный торт (порция) — 6,90 рубля.
Формат: бар.
Где: ул. Толбухина, 4;
Когда: понедельник - четверг с 12.00 до 01.00; пятница — с 12.00 до 03.00, суббота — с 15.00 до 03.00, воскресенье — с 15.00 до 01.00.
Некоторые позиции из меню:
закуски к пиву — от 2,9 и 8,8 рубля;
паста — 6,6 — 10 рублей;
супы — 3−5 рублей;
фермерский бургер — 9,9 рубля;
пицца пепперони — 9,5 рубля;
фаршированные сыром, томатами и курицей драники — 9,5 рубля.
Формат: ресторан в торговом центре.
Где: пр-т Победителей, 9.
Когда: с 10.00 до 23.00.
Некоторые позиции из меню:
японские пельмени гёдза с креветками — 18 рублей 90 копеек;
томатный суп с курицей и яйцом — 6 рублей 80 копеек;
салат из куриного филе с ананасами и жареной рисовой лапшой — 12 рублей 70 копеек;
китайские весенние блинчики — 7 рублей 50 копеек;
хрустящие кабачки с индийскими пряностями — 9 рублей 80 копеек;
японская лапша удон с курицей, яйцом и овощами — 12 рублей 90 копеек.
Prisma
Формат: ночной клуб.
Где: ул. Петруся Бровки, 22.
Когда: с понедельника по четверг — с 11.00 до 00.00; пятница — с 11.00 до 06.00; суббота и воскресенье — с 17.00 до 06.00.
Некоторые позиции из меню:
тар-тар из говядины — 20 рублей;
тайский овощной салат с сыром фета — 12 рублей;
"Цезарь" с индейкой — 20 рублей;
суп-пюре из лисичек — 10 рублей;
черное ризотто с тигровыми креветками — 30 рублей.
DS Lounge
Формат: кальянная.
Где: ул. Веры Хоружей, 25б.
Когда: круглосуточно.
Некоторые позиции из меню:
салат «Цезарь» — 16 рублей;
клаб-сэндвич с курицей — 16 рублей;
жареный рис с креветками и овощами — 20 рублей;
шоколадный маффин — 7 рублей.
Формат: пиццерия (подробней ). тут
Где: пр-т Дзержинского, 126 / ул. Притыцкого, 28а.
Когда: кафе — с 10.00 до 23.00 / с 11.00 до 23.00.
Некоторые позиции из меню:
пицца пепперони (30 см) — 15,90 рубля;
мексиканская (30 см) — 18,90 рубля;
паста болоньезе — 7,90 рубля;
рулетики с сыром (16 шт.) — 7 рублей 20 копеек;
сырники (4 шт.) — 8 рублей;
кусочек пиццы (большой) — 2,2 рубля;
Фото: Manero Cafe via Google Photo
Формат: кафе.
Где: ул. Кирова, 8 (БЦ Kiroff Сenter).
Когда: с понедельника по пятницу с 8.30 до 18.30.
Некоторые позиции из меню:
чизкейк (порция) — 3,5 рубля;
салаты — 3 рубля;
куриный шашлык с рисом и овощами — 7 рублей;
буженина под клюквенным соусом и с картофельным пюре — 8 рублей.
«Хочешь?»
Формат: кофейня.
Где: пр-т Независимости, 37а.
Когда: с 8.00 до 23.00, в пятницу и субботу — с 10.00 до 23.00.
Некоторые позиции из меню:
капучино/латте (большой) — 5 рублей;
чай — 3 рубля;
круассан или слойка — 2,5 рубля;
сэндвичи — 4 рубля;
морковный торт — 4 рубля.
Если вы открыли заведение в Минске — не стесняйтесь, присылайте фотографии, меню и справочную информацию на почту afisha@tutby.com с пометкой «новое заведения для обзора».
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Минск
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Чтобы побороть осеннюю хандру, можно сходить в кино, на концерт, а можно оценить новичков ресторанного бизнеса Минска, о которых мы вам расскажем.