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Рестораны в "Галерее", круглосуточная кальянная и ночной клуб. Что открылось в Минске в сентябре

07.10.2018 07:30 — Разное | Tut.by  
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Чтобы побороть осеннюю хандру, можно сходить в кино, на концерт, а можно оценить новичков ресторанного бизнеса Минска, о которых мы расскажем сегодня. На всякий случай: если ежемесячные подборки заведений вас не очень привлекают, недавно на AFISHA.TUT.BY популярные в Instagram белорусы советовали проверенные места.

IL Патио











Формат: ресторан в торговом центре.

Где: пр-т Победителей, 9 (Galleria Minsk).

Когда: с 10.00 до 23.00.

Некоторые позиции из меню:

фирменная паста — 13,90 рубля;

мясная лазанья — 10,90 рубля;

пицца барбекю (660 гр) — 18,90 рубля;

кальцоне (закрытая пицца) — 12,50 рубля;

томатный суп с муссом из пармезана — 8,90 рубля;

греческий салат — 8,90 рубля;

салат с тунцом — 17,50 рубля;

стейк с салатом — 29,90 рубля;

морковный торт (порция) — 6,90 рубля.

Kill Fish











Формат: бар.

Где: ул. Толбухина, 4;

Когда: понедельник - четверг с 12.00 до 01.00; пятница — с 12.00 до 03.00, суббота — с 15.00 до 03.00, воскресенье — с 15.00 до 01.00.

Некоторые позиции из меню:

закуски к пиву — от 2,9 и 8,8 рубля;

паста — 6,6 — 10 рублей;

супы — 3−5 рублей;

фермерский бургер — 9,9 рубля;

пицца пепперони — 9,5 рубля;

фаршированные сыром, томатами и курицей драники — 9,5 рубля.

Gan Bei











Формат: ресторан в торговом центре.

Где: пр-т Победителей, 9.

Когда: с 10.00 до 23.00.

Некоторые позиции из меню:

японские пельмени гёдза с креветками — 18 рублей 90 копеек;

томатный суп с курицей и яйцом — 6 рублей 80 копеек;

салат из куриного филе с ананасами и жареной рисовой лапшой — 12 рублей 70 копеек;

китайские весенние блинчики — 7 рублей 50 копеек;

хрустящие кабачки с индийскими пряностями — 9 рублей 80 копеек;

японская лапша удон с курицей, яйцом и овощами — 12 рублей 90 копеек.

Prisma

Формат: ночной клуб.

Где: ул. Петруся Бровки, 22.

Когда: с понедельника по четверг — с 11.00 до 00.00; пятница — с 11.00 до 06.00; суббота и воскресенье — с 17.00 до 06.00.

Некоторые позиции из меню:

тар-тар из говядины — 20 рублей;

тайский овощной салат с сыром фета — 12 рублей;

"Цезарь" с индейкой — 20 рублей;

суп-пюре из лисичек — 10 рублей;

черное ризотто с тигровыми креветками — 30 рублей.

DS Lounge











Формат: кальянная.

Где: ул. Веры Хоружей, 25б.

Когда: круглосуточно.

Некоторые позиции из меню:

салат «Цезарь» — 16 рублей;

клаб-сэндвич с курицей — 16 рублей;

жареный рис с креветками и овощами — 20 рублей;

шоколадный маффин — 7 рублей.

«Додо Пицца»











Формат: пиццерия (подробней тут).

Где: пр-т Дзержинского, 126 / ул. Притыцкого, 28а.

Когда: кафе — с 10.00 до 23.00 / с 11.00 до 23.00.

Некоторые позиции из меню:

пицца пепперони (30 см) — 15,90 рубля;

мексиканская (30 см) — 18,90 рубля;

паста болоньезе — 7,90 рубля;

рулетики с сыром (16 шт.) — 7 рублей 20 копеек;

сырники (4 шт.) — 8 рублей;

кусочек пиццы (большой) — 2,2 рубля;

Manero


Фото: Manero Cafe via Google Photo

Формат: кафе.

Где: ул. Кирова, 8 (БЦ Kiroff Сenter).

Когда: с понедельника по пятницу с 8.30 до 18.30.

Некоторые позиции из меню:

чизкейк (порция) — 3,5 рубля;

салаты — 3 рубля;

куриный шашлык с рисом и овощами — 7 рублей;

буженина под клюквенным соусом и с картофельным пюре — 8 рублей.

«Хочешь?»

Формат: кофейня.

Где: пр-т Независимости, 37а.

Когда: с 8.00 до 23.00, в пятницу и субботу — с 10.00 до 23.00.

Некоторые позиции из меню:

капучино/латте (большой) — 5 рублей;

чай — 3 рубля;

круассан или слойка — 2,5 рубля;

сэндвичи — 4 рубля;

морковный торт — 4 рубля.

Если вы открыли заведение в Минске — не стесняйтесь, присылайте фотографии, меню и справочную информацию на почту afisha@tutby.com с пометкой «новое заведения для обзора».

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Теги: Минск
 
 
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