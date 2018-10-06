Чтобы побороть осеннюю хандру, можно сходить в кино , на концерт , а можно оценить новичков ресторанного бизнеса Минска, о которых мы расскажем сегодня. На всякий случай: если ежемесячные подборки заведений вас не очень привлекают, недавно на AFISHA.TUT.BY популярные в Instagram белорусы советовали проверенные места.























Формат: ресторан в торговом центре. Где: пр-т Победителей, 9 (Galleria Minsk). Когда: с 10.00 до 23.00. Некоторые позиции из меню: фирменная паста — 13,90 рубля; мясная лазанья — 10,90 рубля; пицца барбекю (660 гр) — 18,90 рубля; кальцоне (закрытая пицца) — 12,50 рубля; томатный суп с муссом из пармезана — 8,90 рубля; греческий салат — 8,90 рубля; салат с тунцом — 17,50 рубля; стейк с салатом — 29,90 рубля; морковный торт (порция) — 6,90 рубля.























Формат: бар. Где: ул. Толбухина, 4; Когда: понедельник - четверг с 12.00 до 01.00; пятница — с 12.00 до 03.00, суббота — с 15.00 до 03.00, воскресенье — с 15.00 до 01.00. Некоторые позиции из меню: закуски к пиву — от 2,9 и 8,8 рубля; паста — 6,6 — 10 рублей; супы — 3−5 рублей; фермерский бургер — 9,9 рубля; пицца пепперони — 9,5 рубля; фаршированные сыром, томатами и курицей драники — 9,5 рубля.























Формат: ресторан в торговом центре. Где: пр-т Победителей, 9. Когда: с 10.00 до 23.00. Некоторые позиции из меню: японские пельмени гёдза с креветками — 18 рублей 90 копеек; томатный суп с курицей и яйцом — 6 рублей 80 копеек; салат из куриного филе с ананасами и жареной рисовой лапшой — 12 рублей 70 копеек; китайские весенние блинчики — 7 рублей 50 копеек; хрустящие кабачки с индийскими пряностями — 9 рублей 80 копеек; японская лапша удон с курицей, яйцом и овощами — 12 рублей 90 копеек.

Prisma

Формат: ночной клуб. Где: ул. Петруся Бровки, 22. Когда: с понедельника по четверг — с 11.00 до 00.00; пятница — с 11.00 до 06.00; суббота и воскресенье — с 17.00 до 06.00. Некоторые позиции из меню: тар-тар из говядины — 20 рублей; тайский овощной салат с сыром фета — 12 рублей; "Цезарь" с индейкой — 20 рублей; суп-пюре из лисичек — 10 рублей; черное ризотто с тигровыми креветками — 30 рублей.

DS Lounge























Формат: кальянная. Где: ул. Веры Хоружей, 25б. Когда: круглосуточно. Некоторые позиции из меню: салат «Цезарь» — 16 рублей; клаб-сэндвич с курицей — 16 рублей; жареный рис с креветками и овощами — 20 рублей; шоколадный маффин — 7 рублей.























Формат: пиццерия (подробней тут ). Где: пр-т Дзержинского, 126 / ул. Притыцкого, 28а. Когда: кафе — с 10.00 до 23.00 / с 11.00 до 23.00. Некоторые позиции из меню: пицца пепперони (30 см) — 15,90 рубля; мексиканская (30 см) — 18,90 рубля; паста болоньезе — 7,90 рубля; рулетики с сыром (16 шт.) — 7 рублей 20 копеек; сырники (4 шт.) — 8 рублей; кусочек пиццы (большой) — 2,2 рубля;



Фото: Manero Cafe via Google Photo

Формат: кафе. Где: ул. Кирова, 8 (БЦ Kiroff Сenter). Когда: с понедельника по пятницу с 8.30 до 18.30. Некоторые позиции из меню: чизкейк (порция) — 3,5 рубля; салаты — 3 рубля; куриный шашлык с рисом и овощами — 7 рублей; буженина под клюквенным соусом и с картофельным пюре — 8 рублей.

«Хочешь?»

Формат: кофейня. Где: пр-т Независимости, 37а. Когда: с 8.00 до 23.00, в пятницу и субботу — с 10.00 до 23.00. Некоторые позиции из меню: капучино/латте (большой) — 5 рублей; чай — 3 рубля; круассан или слойка — 2,5 рубля; сэндвичи — 4 рубля; морковный торт — 4 рубля.

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