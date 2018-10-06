Беларусь завела уголовные дела против 1,5 миллиона туристов?

«Не успели прийти в себя только что освобожденные из белорусской тюрьмы британец Алан Смит и японец Даичи Йошида, как Александр Лукашенко обьявил преступниками 1,5 миллиона иностранцев. Десятки уже оказались в тюрьме абсолютно ни за что и тысячи могут оказаться в тюрьме в ближайшее время, если рискнут посетить Беларусь, – сообщает Лапшин в социальных сетях. – Дело в том, что национальный авиаперевозчик "Belavia" рекламирует себя как дешевую авиакомпанию для транзитных перелетов между Европой и Россией. Но Россия и Беларусь являются союзными государствами и между ними нет полноценного пограничного контроля. Это похоже на шенгенскую зону в Европе. В результате получается, что турист летящий через Минск из Европы в Россию - получает белорусский въездной штамп при прилете в аэропорт Минска. Хотя этот штамп ему даже не нужен, он ведь транзитный пассажир не пересекающий границу Беларуси и не выходящий на территории страны.





В результате, если турист летит с пересадкой в Минске только в одну сторону и назад в Беларусь не возвращается, то МВД Беларуси регистрирует его как нарушителя государственной границы. Даже если этот турист спокойно прилетел в Москву, решил там свои дела и вернулся к себе домой, например в Великобританию прямым рейсом из Москвы, пройдя российский паспортный контроль на вылете. Он и не подозревает, что Беларусь уже завела на него уголовное дело и оформила ордер на его арест при следующем посещении страны. Более того, белорусские власти автоматические передают информацию о разыскиваемых гражданах в Россию, поскольку у союзных государств общая база данных. В России только за последний месяц были задержаны сотни иностранцев, среди них британцы, поляки, литовцы, французы, израильтяне, чехи и японцы. Почти все они были в итоге освобождены, но некоторые провели под арестом от нескольких часов до нескольких дней, пока Россия разбиралась с Белоруссией по каждому отдельному случаю. Более того, десятки иностранцев не были впущены в Россию вовсе по выданным Беларусью ордерам о "нарушении границы".





Как сообщает Лапшин , МИД Израиля уже подал Беларуси соответствующую ноту, требуя навести порядок с транзитными перелетами израильтян. , МИД Израиля уже подал Беларуси соответствующую ноту, требуя навести порядок с транзитными перелетами израильтян.





Заместитель генерального директора по маркетингу и внешнеэкономической деятельности ОАО "Авиакомпания "Белавиа" Игорь Чергинец прокомментировал ситуацию одним словом: «Бред».





Однако, Лапшин в качестве доказательства приводит рассказы людей, опубликованные в Фейсбуке.





Юлия Леонова: «Они думали, что мы до сих пор в Беларуси»





рассказала следующее : Так, гражданка Израиля Юлия Леонова

Я шла первая, минут 20 пограничники рассматривали мой паспорт, затем попросили меня с ними пройти в комнату. Мой муж и дети пошли со мной. В комнату их не впустили, около 2 часов я просидела внутри, когда вышла девушка пограничник и сказала мне, что я что-то нарушила в Беларуси, а так как у них с Россией одинаковые законы, то меня депортируют и я не могу въезжать на территорию России и Беларуси до 26.06.2021





Мне, конечно, было интересно что же я могла нарушить в Беларуси, на что девушка ответила, что этой информации у неё нет. Дала понять, что понимает, что это странно и глупо, но закон есть закон и ничего другого она сделать не может.

{…}

Мы все пытались понять, что мы нарушили. Пообщавшись с людьми на эту тему и почитав информацию в интернете мы догадываемся, что полтора года назад мы ездили в Европу, из Польши въехали в Беларусь, на паспортном контроле сообщили пограничнику, что транзитом едем в Россию. Он на это сказал, что ему не важно.





В Беларуси по закону мы можем находиться 90 дней и они все думали что мы до сих пор в Белируси, соответственно мы там нарушили визовый режим, хотя на самом деле находились там всего 2 дня.





Ури Гершович: Задержали в Шереметьево





рассказал свою историю . Ури Гершович, сотрудник Еврейского музея и центра толерантности,





- Около года тому назад я полетел в Минск для участия в семинаре КАФа (Фонд поддержки и развития филантропии "КАФ" – прим.). В аэропорту Минска проход простой, никакого паспортного контроля, ведь с Россией граница открыта. Очутившись на улице, я было подумал о том, что как-то не совсем это хорошо, вот так просто въехать в одну из самых интересных стран гражданину Израиля. Посоветовался со встречавшим меня водителем, тот меня успокоил. И все же у меня были опасения, что будут сложности на вылете из Минска. Но сложностей не было, спокойно полетел из Минска в Одессу. Однако, в последнее время что-то случилось в Беларуси, стали проверять, кто бывал в стране без печати в паспорте. Всех таких людей вносят в черный список нарушителей границы. Человеку, попавшему в этот список, запрещают въезд в Беларусь, а по соглашению с Россией, автоматически и въезд в Россию, причем на три года (!) Вот, такая история...





Вчера, возвращаясь в Москву из Эстонии, я был задержан в аэропорту "Шереметьево". Мне предъявили уведомление, в котором сказано, что мне запрещен въезд в Беларусь, а, следовательно, и в Россию. В уведомлении, в частности, говорится: "Разрешение о неразрешении въезда в Республику Беларусь принято компетентным органом Республики Беларусь (МВД Республики Беларусь). Въезд НЕ РАЗРЕШЕН до 29 июня 2021 года.





Таким образом, информация Лапшина про уголовные дела это, конечно, вряд ли. Но то, что у транзитных туристов из-за въезда в Беларусь стали возникать проблемы — скорее всего, факт.











