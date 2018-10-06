МЧС проверят безопасность на деревообрабатывающих предприятиях области

Министерство по чрезвычайным ситуациям инициировало мониторинги на предприятиях деревообрабоки в связи с недавним происшествием на «Могилевдреве».

Напомним, 25 сентября в лакокрасочном цехе произошло возгорание, которое спровоцировало взрыв. Пострадали шесть человек. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Расследование под личный контроль взял председатель Следственного комитета Иван Носкевич.

Органы государственного пожарного надзора области обследуют деревообрабатывающие, целлюлозно-бумажные и мебельные производства. В зоне внимания работников МЧС – соблюдение противопожарного режима. Будут учтены все нюансы, характерные для деревообрабатывающей промышленности. По результатам мониторингов руководители субъектов хозяйствования получат рекомендации.