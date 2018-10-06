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Беларусь получила право провести Всемирную шахматную олимпиаду в 2022 году

07.10.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Беларусь станет организатором Всемирной шахматной олимпиады в 2022 году. Такое решение принято на Генеральной ассамблее Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в Батуми.
 
 
 
Заявка белорусской делегации нашла поддержку у большинства участников ассамблеи. В борьбе за право проведения крупного международного спортивного события Беларусь опередила Республику Корея и Тунис. Презентацию страны поддержал также министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук, который прибыл накануне в Батуми. Он гарантировал международной федерации проведение олимпиады согласно всем требованиям.
 
Беларусь получила право провести Всемирную шахматную олимпиаду в 2022 году
 
Следующая Всемирная шахматная олимпиада 2020 года состоится в Ханты-Мансийске. Беларусь в ближайшие годы станет центром несколько крупных мировых спортивных событий. В 2019-м страна примет II Европейские игры, в 2021-м - чемпионат мира по хоккею, а в 2022-м впервые в Минске состоится Всемирная шахматная олимпиада.
 
 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь станет организатором Всемирной шахматной олимпиады в 2022 году. Такое решение принято на Генеральной ассамблее Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в...
 
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