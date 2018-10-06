Беларусь получила право провести Всемирную шахматную олимпиаду в 2022 году

Беларусь станет организатором Всемирной шахматной олимпиады в 2022 году. Такое решение принято на Генеральной ассамблее Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в Батуми.

Заявка белорусской делегации нашла поддержку у большинства участников ассамблеи. В борьбе за право проведения крупного международного спортивного события Беларусь опередила Республику Корея и Тунис. Презентацию страны поддержал также министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук, который прибыл накануне в Батуми. Он гарантировал международной федерации проведение олимпиады согласно всем требованиям.



