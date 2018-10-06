Лукашенко: труд педагога — один из самых важных и благородных

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил педагогических работников с профессиональным праздником — Днем учителя, сообщили в пресс-службе главы государства.





Александр Лукашенко подчеркнул, что быть учителем — настоящее призвание. «Вы являетесь примером для своих воспитанников, формируете их мировоззрение и характер», — отметил белорусский лидер.

«Высшая степень педагогического мастерства — не только давать знания, но и растить молодое поколение нравственным, трудолюбивым и успешным. Прививать нашим детям любовь к Родине, почитание духовного наследия своего народа, стремление развиваться и совершенствоваться. Находясь в авангарде общественно-политической жизни страны, быть надежными партнерами государства в построении будущего Беларуси», — говорится в поздравлении.

Глава государства выразил признательность педагогическим работникам за ежедневный труд — один из самых важных и благородных на Земле, величайшую преданность профессии, бесконечную мудрость и огромное терпение.

Поздравление Президента Беларуси с Днем учителя

Педагогическим работникам

Республики Беларусь

Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником.

Быть учителем — это настоящее призвание. Вы являетесь примером для своих воспитанников, формируете их мировоззрение и характер.

Высшая степень педагогического мастерства — не только давать знания, но и растить молодое поколение нравственным, трудолюбивым и успешным. Прививать нашим детям любовь к Родине, почитание духовного наследия своего народа, стремление развиваться и совершенствоваться. Находясь в авангарде общественно-политической жизни страны, быть надежными партнерами государства в построении будущего Беларуси.

Выражаю вам признательность за ежедневный труд — один из самых важных и благородных на Земле, величайшую преданность профессии, бесконечную мудрость и огромное терпение.

Желаю крепкого здоровья, счастья и неиссякаемой энергии!

Александр Лукашенко.

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