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Лукашенко: труд педагога — один из самых важных и благородных

07.10.2018 02:41 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил педагогических работников с профессиональным праздником — Днем учителя, сообщили в пресс-службе главы государства.


Фото из архива БелТА

Александр Лукашенко подчеркнул, что быть учителем — настоящее призвание. «Вы являетесь примером для своих воспитанников, формируете их мировоззрение и характер», — отметил белорусский лидер.

«Высшая степень педагогического мастерства — не только давать знания, но и растить молодое поколение нравственным, трудолюбивым и успешным. Прививать нашим детям любовь к Родине, почитание духовного наследия своего народа, стремление развиваться и совершенствоваться. Находясь в авангарде общественно-политической жизни страны, быть надежными партнерами государства в построении будущего Беларуси», — говорится в поздравлении.

Глава государства выразил признательность педагогическим работникам за ежедневный труд — один из самых важных и благородных на Земле, величайшую преданность профессии, бесконечную мудрость и огромное терпение.

Поздравление Президента Беларуси с Днем учителя

Педагогическим работникам

Республики Беларусь

Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником.

Быть учителем — это настоящее призвание. Вы являетесь примером для своих воспитанников, формируете их мировоззрение и характер.

Высшая степень педагогического мастерства — не только давать знания, но и растить молодое поколение нравственным, трудолюбивым и успешным. Прививать нашим детям любовь к Родине, почитание духовного наследия своего народа, стремление развиваться и совершенствоваться. Находясь в авангарде общественно-политической жизни страны, быть надежными партнерами государства в построении будущего Беларуси.

Выражаю вам признательность за ежедневный труд — один из самых важных и благородных на Земле, величайшую преданность профессии, бесконечную мудрость и огромное терпение.

Желаю крепкого здоровья, счастья и неиссякаемой энергии!

Александр Лукашенко.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил педагогических работников с профессиональным праздником — Днем учителя, сообщили в пресс-службе главы...
 
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