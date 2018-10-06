Лукашенко: труд педагога — один из самых важных и благородных

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил педагогических работников с профессиональным праздником — Днем учителя, сообщили в
Александр Лукашенко подчеркнул, что быть учителем — настоящее призвание. «Вы являетесь примером для своих воспитанников, формируете их мировоззрение и характер», — отметил белорусский лидер.
«Высшая степень педагогического мастерства — не только давать знания, но и растить молодое поколение нравственным, трудолюбивым и успешным. Прививать нашим детям любовь к Родине, почитание духовного наследия своего народа, стремление развиваться и совершенствоваться. Находясь в авангарде общественно-политической жизни страны, быть надежными партнерами государства в построении будущего Беларуси», — говорится в поздравлении.
Глава государства выразил признательность педагогическим работникам за ежедневный труд — один из самых важных и благородных на Земле, величайшую преданность профессии, бесконечную мудрость и огромное терпение.
Поздравление Президента Беларуси с Днем учителя
Педагогическим работникам
Республики Беларусь
Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником.
Быть учителем — это настоящее призвание. Вы являетесь примером для своих воспитанников, формируете их мировоззрение и характер.
Высшая степень педагогического мастерства — не только давать знания, но и растить молодое поколение нравственным, трудолюбивым и успешным. Прививать нашим детям любовь к Родине, почитание духовного наследия своего народа, стремление развиваться и совершенствоваться. Находясь в авангарде общественно-политической жизни страны, быть надежными партнерами государства в построении будущего Беларуси.
Выражаю вам признательность за ежедневный труд — один из самых важных и благородных на Земле, величайшую преданность профессии, бесконечную мудрость и огромное терпение.
Желаю крепкого здоровья, счастья и неиссякаемой энергии!
Александр Лукашенко.