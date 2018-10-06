Какую награду юная ганцевчанка Полина Уласень привезла из Бреста с олимпиады школьников Союзного государства?

По итогам областного отборочного этапа олимпиады школьников Союзного государства «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность» учащаяся 11 класса ГУО «Гимназия г. Ганцевичи» Уласень Полина награждена Дипломом II степени Главного управления по образованию Брестского облисполкома, сообщили корреспонденту «СП» в отделе по образованию Ганцевичского райисполкома.

«Олимпиада школьников Союзного государства проводится с 2004 года. В отборочном этапе олимпиады приняли участие 6 учащихся 10, 11 классов из ГУО «Гимназия г. Ганцевичи», ГУО «Средняя школа № 1 г. Ганцевичи», ГУО «Средняя школа № 3 г. Ганцевичи».

Формой проведения отборочного этапа является написание отзыва по предложенным областной методической комиссией темам. Учащимся было предложено одно произведение из десяти представленных. Так, в предложенном списке были авторы прозы: Александр Серафимович, Иван Тургенев, Юрий Коваль, Марина Цветаева, Павел Мельников; авторы лирических произведений: Николай Заболоцкий, Эдуард Багрицкий, Владимир Набоков, Наум Коржавин, Ипполит Богданович.

Победителем районного отборочного этапа олимпиады «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность» была признана Уласень Полина, учащаяся 11 «Б» класса ГУО «Гимназия г. Ганцевичи», занявшая первое место (учитель Омельянович Г. И.)», — отметила заместитель директора по учебной работе гимназии г. Ганцевичи Светлана Пивоварчик.

Необходимо отметить, что успех Полины не случайный. С 5 класса она усиленно занималась русским языком под руководством талантливого учителя Омельянович Галины Ивановны. Ежегодно была лучшей на районных этапах олимпиады по русскому языку и литературе. В 9 и 10 классе стала дипломантом областных этапов. И теперь из 52 работ, представленных на областной этап, её отзыв о стихотворении в прозе И.С.Тургенева «Сфинкс» стал одним из лучших.

В составе команды Брестской области Полина будет участвовать в заключительном этапе олимпиады, который состоится с 23 по 28 октября в г. Новосибирске.

Поздравляем Полину и ее учителя Галину Ивановну Омельянович с заслуженной наградой и желаем успехов в следующем этапе олимпиады.

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