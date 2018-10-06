|
Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора, а потом полез драться с его тренерами
Дагестанец Хабиб Нурмагомедов защитил свой титул чемпиона UFC в легком весе, победив ирландца Конора Макгрегора
После двухлетней паузы Макгрегор оказался совершенно не готов к бою. Хабиб доминировал в течение двух первых раундов, причем был силен не только в борьбе, но и в стойке.
В середине второго раунда казалось, что бой может завершиться нокаутом, но Конор проявил невероятную силу волю, выйдя из сложной ситуации.
Третий раунд был более равным, а в четвертом Нурмагомедов провел удушающий прием, заставив Макгрегора сдаться. После этого Хабиб перелез через сетку октагона и начал драться с командой ирландца.
Будет дополнено.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дагестанец Хабиб Нурмагомедов защитил свой титул чемпиона UFC в легком весе, победив ирландца Конора Макгрегора
|
Свежие газеты
Архив (Разное)