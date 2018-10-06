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Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора, а потом полез драться с его тренерами

07.10.2018 08:09 — Разное | Tut.by  
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Дагестанец Хабиб Нурмагомедов защитил свой титул чемпиона UFC в легком весе, победив ирландца Конора Макгрегора


Reuters

После двухлетней паузы Макгрегор оказался совершенно не готов к бою. Хабиб доминировал в течение двух первых раундов, причем был силен не только в борьбе, но и в стойке.

В середине второго раунда казалось, что бой может завершиться нокаутом, но Конор проявил невероятную силу волю, выйдя из сложной ситуации.

Третий раунд был более равным, а в четвертом Нурмагомедов провел удушающий прием, заставив  Макгрегора сдаться. После этого Хабиб перелез через сетку октагона и начал драться с командой ирландца.

Будет дополнено.

 
 
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Дагестанец Хабиб Нурмагомедов защитил свой титул чемпиона UFC в легком весе, победив ирландца Конора Макгрегора
 
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