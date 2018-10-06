Уважаемые работники системы образования района, ветераны педагогического труда!





Примите самые теплые и сердечные поздравления

с профессиональным праздником — Днем учителя!

Ваш труд по праву можно назвать инвестициями в завтрашний день. На учителей и воспитателей возлагается ответственная миссия: не только дать детям глубокие знания, но и воспитать в них чувства гражданственности, патриотизма, научить их творчески мыслить, быть добрыми и честными. Профессионализм, чуткость, мудрость, трудолюбие и терпение учителя являются ориентиром для детей и молодежи. Мы гордимся нашими учителями и учащимися, которые с достоинством представляют район на республиканских олимпиадах, с честью выступают на престижных конкурсах и форумах.

Выражаем вам слова искренней благодарности за вашу преданность профессии, за доброту, внимание и любовь к детям.

Желаем вам, дорогие педагоги, здоровья, счастья и благополучия, терпения и истинного удовлетворения от работы!

Вороновский районный исполнительный комитет.

Вороновский районный Совет депутатов.