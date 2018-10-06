ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Уважаемые работники системы образования района, ветераны педагогического труда!

07.10.2018 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Уважаемые работники системы образования района, ветераны педагогического труда!

Примите самые теплые и сердечные поздравления

с профессиональным праздником — Днем учителя!

Ваш труд по праву можно назвать инвестициями в завтрашний день. На учителей и воспитателей возлагается ответственная миссия: не только дать детям глубокие знания, но и воспитать в них чувства гражданственности, патриотизма, научить их творчески мыслить, быть добрыми и честными. Профессионализм, чуткость, мудрость, трудолюбие и терпение учителя являются ориентиром для детей и молодежи. Мы гордимся нашими учителями и учащимися, которые с достоинством представляют район на республиканских олимпиадах, с честью выступают на престижных конкурсах и форумах.

Выражаем вам слова искренней благодарности за вашу преданность профессии, за доброту, внимание и любовь к детям.

Желаем вам, дорогие педагоги, здоровья, счастья и благополучия, терпения и истинного удовлетворения от работы!

Вороновский районный исполнительный комитет.

Вороновский районный Совет депутатов.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Примите самые теплые и сердечные поздравления с профессиональным праздником — Днем учителя! Ваш труд по праву можно назвать инвестициями в завтрашний день. На...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси выросло число предпринимателей. Но торговля по-прежнему в минусе по количеству ИП
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.10.2018
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Слуцк Город

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика