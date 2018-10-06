ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Доводить меня было обычным делом". Кира Найтли рассказала, как ее преследовали папарацци

07.10.2018 08:20 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Кира Найтли дала искренне интервью The Hollywood reporter, в котором рассказала о давлении на нее папарацци и о том, как смогла пережить нервный срыв в самом зените славы. 

Кира Найтли — британская актриса, дважды номинированная на премию «Оскар», звезда фильмов «Пираты Карибского моря», «Искупление», «Игра в имитацию». Девушке 33 года и последние 15 лет она в голливудском списке звезд класса A. В возрасте трех лет родители наняли ей агента, и маленькая Найтли начала сниматься в телевизионных шоу. Настоящая популярность пришла к девушке, когда она исполнила роль двойника королевы Амидалы в фильме «Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза». В 17 лет Найтли оставила школу, чтобы продолжить строить актерскую карьеру в Голливуде. Но у славы была обратная сторона, с которой столкнулась юная девушка: ее начали преследовать более 20 папарацци, которые следовали за ней и травили.

— За фотографии женщин-звезд в трудные моменты их жизни платили большие деньги. Потому что вы (потребители) хотите, чтобы звезда была сексуальной, но при этом хотите наказать ее за сексуальность. Если девушки вели себя перед камерами достойно, то фотографы предпринимали все усилия, чтобы вывести их из себя. Я постоянно слышала оскорбления и доводить меня было обычным делом. Но я держалась и не собиралась давать им то, что они хотят.

— В 22 года у меня случился нервный срыв. Диагностировали посттравматический синдром. Я решила сделать перерыв и не сниматься. Мой психотерапевт сказал: «Обычно я лечу людей, которые думают, что их преследуют, но сейчас это так на самом деле».

После года терапии актриса приступила к работе: ее возвращение началось с картины «Прошлой ночью в Нью-Йорке». Потом был дебют в Вест-Энде в постановке «Мизантроп». Затем последовали работы в высокобюджетных фильмах и авторском кино, череда которых продолжается до сих пор. Ближайшая картина с Кирой Найтли — биографическая драма «Коллет» о жизни писательницы Сидони-Габриэль Колетт — появится на экранах в ноябре 2018 года.

 
 
Ссылка на источник 63
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кира Найтли дала искреннее интервью The Hollywood reporter, в котором рассказала о давлении на нее папарацци и о том, как смогла пережить нервный срыв в самом зените славы.
 
Новости дня
Новости разные
 
Берлускони заявил, что летит на день рождения к Путину обсуждать международные вопросы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Слуцк Город

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика