Сегодня в Беларуси отмечается теплый и трогательный праздник – День учителя

В первое воскресенье октября в Беларуси отмечается теплый и трогательный праздник – День учителя. День, когда говорят много теплых слов тем, кто ежедневно отдает ученикам часть своей души, учит и наставляет подрастающее поколение. Этот праздник – отличный повод выразить слова признательности и уважения педагогам, вложившим в нас свои знания, ведь именно благодаря школьным учителям мы находим свое место в жизни, реализуем способности и вдохновляемся тем, к чему лежит наша душа. Накануне праздника «Авангард», по традиции, рассказывает о лучших представителях этой благородной профессии.

Отличник образования

Часто так бывает: встретишь человека, поговоришь, и сразу становится ясно, что он посвятил свою жизнь любимой профессии, применил свои способности в том деле, которое ближе всего к сердцу, и этим полезен обществу. К таким людям относится и Александр Леонович Бондарь, посвятивший профессии педагога почти 50 лет.

Родился будущий педагог в д. Избище Пуховичского района Минской области. Там же окончил начальную школу, среднее образование получил в СШ №3 г. Марьина Горка. В 1961 году поступил в Гомельский педагогический институт (ныне ГГУ им. Франциска Скорины), однако студенческая жизнь продлилась недолго: с третьего курса Александра и многих его сверстников на 3 года призвали на службу в Вооруженные Силы.





После армии молодой человек решил продолжить учебу и вновь влился в дружные ряды своей альма-матер, которая к тому времени уже приобрела статус университета. Закончив его в 1969 году и получив специальность учителя физики, по распределению отправился в Житковичский район, деревню Милевичи. К слову, к этому времени Александр Бондарь был уже семейным человеком: на последнем курсе университета женился на студентке математического факультета.

Отработав по распределению положенные 3 года, Александр Леонович переехал на Будакошелевщину, в деревню Потаповка, где ему предложили работу в местной школе с предоставлением жилья. Здесь он также трудился три года, два из которых в должности завуча. Заслужив за этот непродолжительный период уважение и авторитет коллег, зарекомендовав себя настоящим профессионалом своего дела, в 1975 году Александр Бондарь был назначен на должность директора Рогинской средней школы, которой руководил 35 лет, передав в 2010 году бразды правления нынешнему директору, Николаю Дмитриевичу Чернякову. Сейчас он продолжает работать учителем физики в Дербичской средней школе. Разумеется, за почти полувековой стаж педагогической деятельности он вырастил и воспитал не одно поколение талантливых учеников.

– В числе моих выпускников очень много достойных людей, представителей самых разных профессий, начиная от известных музыкантов и заканчивая военными. Есть и те, кем я, как учитель физики, особенно горжусь: это и победитель предметных олимпиад различных уровней по многим предметам Сергей Жандаров, которого я учил, работая в Потаповке, и уроженец Рогини Михаил Малиновский, который сейчас, насколько я знаю, трудится ведущим инженером одного из операторов мобильной связи в Беларуси, и многие другие, – отмечает Александр Леонович.

Главный принцип, которым наш герой руководствуется в своей профессиональной деятельности, – каждый учитель должен стремиться развить у своих учеников жажду познания.

– Если педагог смог это сделать, смог вызвать у ребенка неподдельный интерес к своему предмету, можно быть уверенным, что из него в будущем вырастет достойный гражданин своей страны, который будет приносить пользу обществу и государству, – считает Александр Леонович.

За свой трудовой путь он неоднократно поощрялся наградами различных уровней, в его арсенале в том числе три Почетные грамоты Министерств образования СССР и БССР. Но, безусловно, самой важной и значимой наградой, дающей оценку его профессионализму и преданности выбранной профессии, является звание «Выдатнік асветы Рэспублікі Беларусь».

Профессия учителя – зов души

Сколько есть в мире профессий, столько существует и династий. Династии учителей – особая тема. Это не просто выбор специальности, это выбор жизненного пути и внутренняя потребность человека, передаваемая из поколения в поколение. Так сложилась и судьба Ольги Стасевой, которая стала третьим поколением педагогической династии.

Отец и мама Ольги Анатольевны – педагоги с большой буквы. Вот и она видела себя только учителем, ведь с самого раннего детства девочка слышала, как родители: мама – учитель биологии и отец – учитель математики, обсуждали вопросы образования и воспитания, видела стопки педагогической и методической литературы. Одним словом, все детство ее окружало то, что нужно учителю для работы.

Кстати, в 2013 году Ольга Стасева представляла свою педагогическую династию на областном форуме педагогов-новаторов и вместе с мамой Ларисой Еченко стала лауреатом среди лучших педагогических династий Гомельщины. История династии Лаврусенко напечатана в книге «Педагогические династии» Гомельщины.

– С детства мне очень нравилась математика, именно поэтому и поступила в Мозырский государственный педагогический институт им. Н.К. Крупской на физико-математический факультет. После окончания по распределению была направлена на работу в Октябрьскую школу, где работаю уже 17 лет, учу школьников математике и информатике, передаю им свою любовь к этим интересным и таким необходимым в современном мире предметам, – делится Ольга Анатольевна. – Считаю, что педагогические династии – это особый образ жизни. И, несмотря на то, что профессия учителя не из легких, многие дети и внуки педагогов идут по этому пути, невзирая на трудности.

Ольга Анатольевна признается, что работа для нее является настоящей отдушиной. Каждый день идет в школу с радостью и с этим же чувством возвращается домой. В работе с детьми она видит только положительные моменты, ведь ежедневное общение с ними заряжает энергией и позитивом, позволяет постоянно развиваться и идти в ногу со временем. Она убеждена, что, общаясь со школьниками на понятном для них языке, вкладывая в них знания и душу, чувствуя постоянную взаимоотдачу, можно добиться хороших результатов.

А о том, что Ольга Стасева реализовалась в профессии, свидетельствуют ее многочисленные награды. Она награждена грамотами отдела образования, спорта и туризма райсполкома, районного Совета депутатов, является участницей различных конкурсов, дипломантом областного конкурса «Учитель года Беларуси-2007», победителем районного конкурса «Молодой учитель года» и многих других. Ольга Анатольевна умеет заинтересовать не только своих учеников, но и коллег, постоянно развивается и совершенствует свою работу. И кто знает, может в недалеком будущем и ее сыновья пойдут по стопам своей талантливой матери и станут достойными продолжателями славной педагогической династии.

Постоянно думать о будущем и работать на результат

Настоящий лидер, честный и порядочный человек, целеустремленный и преданный своему делу, наделенный хорошими организаторскими способностями, руководитель, который не боится брать на себя ответственность, всегда заботится об общем деле – так говорят о директоре Дуравичской средней школы Сергее Качкине все, кто его знает.





Он прошел путь от учителя до руководителя одного из лучших учреждений образования в районе, возглавляет которое уже 10 лет. О секретах своего профессионального успеха Сергей Александрович поделился с «Авангардом».

– Я, скорее всего, отношусь к числу тех людей, про которых говорят, что не они выбирают профессию, а профессия выбирает их. Ведь в школьные годы хотел пойти по стопам родителей и связать свою жизнь с сельским хозяйством, а стал учителем физики, – отмечает Сергей Александрович. – В Дуравичскую школу пришел в 1993 году, еще учась на последнем курсе университета имени Ф. Скорины, и по сей день неизменно тружусь на одном месте. А по-другому и быть не могло, ведь выпускником этой школы я и сам когда-то был. Полностью разделяю мнение о том, что у деревни есть будущее, пока работает школа. А значит моя задача – сохранять, развивать и приумножать уже имеющееся. Это и есть мой личный вклад в процветание и благополучие малой родины.

Как признается Сергей Качкин, в его понимании директор современной школы – это, прежде всего, грамотный менеджер и стратег, осуществляющий организацию и координацию усилий всего педагогического коллектива для решения задач, поставленных перед учебным заведением. Главным же своим профессиональным достижением он считает высокий уровень знаний учащихся и достойную материально-техническую базу школы. И действительно, самые высокие в районе баллы по физике и математике, отличная профильная подготовка по этим предметам, многочисленные победы учащихся и учителей в конкурсах разных уровней, внебюджетная деятельность, система подготовки к централизованному тестированию – свидетельство успешной и плодотворной работы директора и педагогического коллектива. Нельзя не отметить и то, что в школе сделан хороший ремонт, оборудован тренажерный зал, закуплены швейные машинки. Постоянно думать о будущем и работать на результат – главные слагаемые успеха, по мнению Сергея Качкина.

– Я не собираюсь снижать заданную планку, считаю очень важным донести до каждого учащегося, насколько важны в современном мире знания. Ведь именно они дают возможность сельскому школьнику найти свое место в жизни и реализоваться в будущей профессии, – отмечает Сергей Александрович.

Ничего не бояться и упрямо идти к своей цели

Таков жизненный принцип молодого специалиста Виктории Новиковой, которая в нынешнем году пополнила дружную семью педагогических работников Будакошелевщины.





Про таких, как Виктория, говорят: отличница, умница и просто красавица. И это действительно так, ведь она может похвастаться не только привлекательной внешностью, но и блестящими знаниями. Девушка в этом году с красным дипломом окончила Витебский государственный университет имени П.М. Машерова, получив специальность учителя немецкого языка. Однако она решила не останавливаться, а продолжить учиться и совершенствовать свои знания: сегодня Виктория работает учителем немецкого языка в Чеботовичском детском саду-средней школе и одновременно с этим заочно учится в Витебском государственном технологическом университете на инженера-программиста.

– О том, что стану учителем иностранного языка, даже не задумывалась. Но благодаря Ольге Владимировне Михневич, которая открыла для меня немецкий язык и привила любовь к нему, ни о какой другой профессии я больше не мечтала. Да и участие и победы в олимпиадах по немецкому языку не только мотивировали на дальнейшие успехи, но и вселяли уверенность в собственных силах, убеждая в том, что я на верном пути, – отмечает Виктория Новикова.

Как признается наша героиня, она с большим удовольствием окунулась в круговорот рабочих будней и с радостью спешит на любимую работу в родную школу, которую закончила в 2013 году.

– Я убеждена, что если чего-то очень сильно захотеть и приложить усилия, можно добиться многого. Благодаря усердию и постоянному труду приходит опыт, который так важен в нашей профессии, а любовь к детям, взаимоотдача и позитивный настрой позволяют получать от работы огромное удовольствие, – поделилась Виктория.

Материалы подготовили Ольга Чернякова, Марина КРАСНИК. Фото авторов.