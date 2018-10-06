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Рецепт для уютного воскресного утра. Готовим вместе вкуснейший сливовый пирог

07.10.2018 08:30 — Разное | Tut.by  
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На протяжении периода с 1983 по 1995 по многочисленным просьбам читательниц этот рецепт публиковался ежегодно в New York Times. Последний раз рецепт был опубликован с просьбой многострадального редактора заламинировать рецепт и повесить себе на холодильник.
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Сливовый пирог


Источник рецепта и фото: povarenok.ru

Ингредиенты:

  • Сахар — ¾ стакана + 2 ст.л.;
  • Масло сливочное — 113 г;
  • Мука пшеничная — 1 стакан;
  • Яйцо куриное — 2 шт.;
  • Разрыхлитель теста — 1 ч. л.;
  • Соль — 1 щепотка;
  • Слива — 12 шт.;
  • Корица — 1 ч. л.


Как готовить?

  1. Взбить масло с ¾ стакана сахара.
  2. По одному добавить яйца, соль. Взбить еще раз.
  3. Ложкой вмешать муку, перемешанную с разрыхлителем. Тесто должно получиться довольно густое. На этом этапе включить духовку на 175−180 градусов.
  4. Форму смазать маслом, присыпать мукой, выложить тесто, разровнять. Сливы разделить на половинки. Сверху, не вдавливая, разложить половинки слив.
  5. Смешать 2 ст. л. сахара с 1 ч. л. корицы.
  6. И присыпать коричным сахаром сливы. Ставим в хорошо разогретую духовку и выпекаем 40−45 минут до хрустящей корочки.


Приятного аппетита!

 
 
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