|
Рецепт для уютного воскресного утра. Готовим вместе вкуснейший сливовый пирог
На протяжении периода с 1983 по 1995 по многочисленным просьбам читательниц этот рецепт публиковался ежегодно в New York Times. Последний раз рецепт был опубликован с просьбой многострадального редактора заламинировать рецепт и повесить себе на холодильник.
Сливовый пирог
Ингредиенты:
Как готовить?
Приятного аппетита!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уверены, что вы захотите как минимум добавить этот рецепт в закладки браузера.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)