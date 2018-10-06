Рецепт для уютного воскресного утра. Готовим вместе вкуснейший сливовый пирог

На протяжении периода с 1983 по 1995 по многочисленным просьбам читательниц этот рецепт публиковался ежегодно в New York Times. Последний раз рецепт был опубликован с просьбой многострадального редактора заламинировать рецепт и повесить себе на холодильник.

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Сливовый пирог



Источник рецепта и фото: povarenok.ru

Ингредиенты: Сахар — ¾ стакана + 2 ст.л.;

Масло сливочное — 113 г;

Мука пшеничная — 1 стакан;

Яйцо куриное — 2 шт.;

Разрыхлитель теста — 1 ч. л.;

Соль — 1 щепотка;

Слива — 12 шт.;

Корица — 1 ч. л.





Как готовить?

Взбить масло с ¾ стакана сахара. По одному добавить яйца, соль. Взбить еще раз. Ложкой вмешать муку, перемешанную с разрыхлителем. Тесто должно получиться довольно густое. На этом этапе включить духовку на 175−180 градусов. Форму смазать маслом, присыпать мукой, выложить тесто, разровнять. Сливы разделить на половинки. Сверху, не вдавливая, разложить половинки слив. Смешать 2 ст. л. сахара с 1 ч. л. корицы. И присыпать коричным сахаром сливы. Ставим в хорошо разогретую духовку и выпекаем 40−45 минут до хрустящей корочки.





Приятного аппетита!