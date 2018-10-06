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"От штампа в паспорте может стать только хуже". Психолог о том, почему женщины хотят выйти замуж
В серии видеороликов «Скорая психологическая помощь» психолог Павел Зыгмантович,
Зачем людям брак и может ли он помочь паре не распасться? Отвечает психолог.
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Читательница уже три года в серьезных отношениях, но парень пока не собирается жениться. Зачем людям брак и может ли он помочь паре не распасться? Отвечает психолог
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