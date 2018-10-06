"От штампа в паспорте может стать только хуже". Психолог о том, почему женщины хотят выйти замуж

В серии видеороликов «Скорая психологическая помощь» психолог Павел Зыгмантович, ведущий передачи «Психология навынос» , отвечает на вопросы читателей и читательниц о любви, дружбе, сексе и общении с окружающими людьми.

В прошлом выпуске мы рассказывали , как оживить и разнообразить интимную жизнь в браке.

Но что если до брака дело не дошло и это серьезно смущает? Именно с этим вопросом к нам обратилась читательница, которая уже три года в серьезных отношениях, но парень пока не собирается жениться.

Зачем людям брак и может ли он помочь паре не распасться? Отвечает психолог.