Обзор происшествий в Березовском районе за 17-24 сентября

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23 сентября в 06.44 в ЦОУ Березовского РОЧС поступило сообщение о пожаре в легковом автомобиле по адресу: г. Береза, Северный городок, д. 50. По прибытии к месту вызова в 06.50 спасателей установлено, что горения нет, происходит задымление внутри легкового автомобиля «Ауди-80». Хозяин отсутствует. Пожар ликвидирован. В результате пожара огнем повреждено багажное отделение и лакокрасочное покрытие. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.





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Как сообщило руководство Березовского районного отдела Следственного комитета Республики Беларусь, за минувшую неделю возбуждены уголовные дела:

в отношении неустановленного преступника, который в ночь с 21 на 22 сентября путем отжима входной двери проник в ремонтно-механический цех ОАО «Винец» в аг. Ревятичи, откуда тайно похитил с погрузчика «Амкодор» четыре тормоза колесных и четыре водило на общую сумму 5348 руб.;

неустановленного преступника, который в период времени с 23 по 25 августа, находясь на территории автомобильной бесконтактной мойки самообслуживания (Белоозерск, ул. Энергетиков), повредил металлический ящик, в котором вмонтировано устройство для автоматического приема оплаты, похитил оттуда деньги в сумме 69 рублей.

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За минувшую неделю в отделение скорой и неотложной медицинской помощи поступило 300 обращений. В состоянии алкогольного опьянения находилось 11 пострадавших, четверо из них госпитализированы в травматологическое отделение. Всего травм было двенадцать. В центральную районную больницу были доставлены четыре роженицы.

Эх, дороги...

На прошлой неделе в Березовском районе произошло 8 ДТП, в одном из них пострадали люди.

Так, 30 сентября в 17.45 69-летний житель г. Березы, управляя автомобилем «Рено» на дороге Береза – Дрогичин, обгонял на обозначенном перекрестке ЗИЛ, за рулем которого находился 20-летний житель д. Здитово, в то время как грузовик поворачивал налево. Столкновения избежать не удалось. Водитель и 70-летняя пассажирка «Рено» получили травмы и госпитализированы. По факту происшествия проводится проверка.