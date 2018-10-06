Березовская ГРЭС информирует: проведен ремонт теплосетей

Тепловые сети г. Белоозерска находятся на балансе Березовской ГРЭС. Поэтому для бесперебойного и качественного теплоснабжения горожан ежегодно на Березовской ГРЭС разрабатывают план по замене старых трубопроводов на новые с заменой изоляции. В мае нынешнего года работниками Березовской ГРЭС проведены испытания по опрессовке всей теплосети города для выявления и устранения возможных неисправностей трубопроводов. Эта работа проводилась под руководством инженера группы наладки производственно-технического отдела Виктора Васильевича Карпинчика.

В 2018 году запланировано провести ремонт участков теплосети г. Белоозерска с заменой трубопроводов общей протяженностью 590 метров. Ремонтом магистральных участков теплосети на улице Ленина занималась бригада мастера Березовского ЖКХ Виктора Михайловича Хутко. Раньше срока закончены работы по замене трубопровода диаметром 325 мм и протяженностью 170 метров на участке от старой автостанции вдоль рынка до коттеджей, а также участка теплосети диаметром 325 мм и протяженностью 330 метров от Дома торговли до магазина «Стройка».

Бригада цеха тепловых и подземных коммуникаций Березовской ГРЭС провела ремонт участков квартальных теплосетей на улице Ленина до жилого дома №52 и до гаражей вдоль улицы Шоссейной диаметром 57 мм и 48 мм протяженностью 660 метров. Все ремонтные работы на теплотрассах проводятся качественно, с последующим благоустройством территории.

В августе тепловая сеть г. Белоозерска планово останавливалась для профилактических работ на оборудовании теплосетей и на сутки раньше срока было подключено горячее водоснабжение.

Березовская ГРЭС гарантирует надежное теплоснабжение и горячее водоснабжение жителей г. Белоозерска в соответствии с температурным графиком, согласованным с Белоозерским горисполкомом.

Юрий РАСТРИЖЕНКОВ, начальник производственно-технического отдела Березовской ГРЭС.