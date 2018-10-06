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Правила обгона напомнила Госавтоинспекция водителям
07.10.2018 — Разное | Полесская правда
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Старший госавтоинспектор ОГАИ Пинского РОВД Дмитрий Вечерко сообщил корреспонденту pinsknews.by
ГАИ напоминает водителям, что согласно правилам дорожного движения, до начала обгона водитель должен убедиться в том, что полоса движения, на которую он намерен выехать, свободна и своими действиями он не создаст угрозу безопасности дорожного движения, не заставит участников дорожного движения изменить направление и (или) снизить скорость движения.
Водителю запрещается выполнять обгон:
Объезд транспортного средства, водитель которого подал сигнал поворота налево и приступил к выполнению маневра, производится с правой стороны.
Водитель обгоняемого транспортного средства обязан с учетом дорожно-транспортной обстановки двигаться ближе к правому краю проезжей части дороги и не препятствовать обгону увеличением скорости движения или иными действиями.
Обгон запрещается:
Вне населенных пунктов водитель тихоходного, тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, а также транспортного средства, конструкция которого, перевозимый груз или техническое состояние затрудняют его обгон, должен занять положение на дороге как можно правее, а при необходимости и остановиться, чтобы пропустить скопившиеся за ним транспортные средства.
Если встречный разъезд транспортных средств затруднен, то водитель, на стороне которого имеется препятствие для дорожного движения, обязан уступить дорогу.
На уклонах, обозначенных дорожными знаками «Крутой спуск», «Крутой подъем», при наличии препятствия для дорожного движения уступить дорогу обязан водитель транспортного средства, движущегося на спуск.
Административная ответственность по части 8 статьи 18.14 КоАП Республики Беларусь, за нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил обгона либо выезд на полосу встречного движения в случаях, когда это запрещено правилами дорожного движения, влекут наложение штрафа в размере от двух до десяти базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком до одного года или без лишения. Те же действия повлекшие создание аварийной обстановки влекут за собой наложение штрафа в размере от пяти до двадцати базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком до двух лет или без лишения.
Уважаемые водители и жители Пинского района! В случае обнаружения вами водителей, грубо нарушающих ПДД, предупредите беду, сообщите о данном факте в дежурную часть Пинского РОВД по телефону 139 или 102. От вашего звонка может зависеть чья-то жизнь!
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