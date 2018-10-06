Правила обгона напомнила Госавтоинспекция водителям



Анализ складывающейся в текущем году дорожно-транспортной обстановки свидетельствует о наметившейся тенденции её осложнения. Одним из существенных негативных факторов является нарушение правил обгона.

Старший госавтоинспектор ОГАИ Пинского РОВД Дмитрий Вечерко сообщил корреспонденту pinsknews.by

— Только за истекший период текущего года на территории Пинского района зарегистрировано 2 ДТП по вине водителей, нарушивших правила обгона.

ГАИ напоминает водителям, что согласно правилам дорожного движения, до начала обгона водитель должен убедиться в том, что полоса движения, на которую он намерен выехать, свободна и своими действиями он не создаст угрозу безопасности дорожного движения, не заставит участников дорожного движения изменить направление и (или) снизить скорость движения.

Водителю запрещается выполнять обгон:

если водитель транспортного средства, движущегося впереди по той же полосе движения, подал сигнал левого поворота;

если следующие за ним водители начали обгон.

Объезд транспортного средства, водитель которого подал сигнал поворота налево и приступил к выполнению маневра, производится с правой стороны.

Водитель обгоняемого транспортного средства обязан с учетом дорожно-транспортной обстановки двигаться ближе к правому краю проезжей части дороги и не препятствовать обгону увеличением скорости движения или иными действиями.

Обгон запрещается:

в зоне действия дорожных знаков «Обгон запрещен», «Обгон грузовым автомобилям запрещен», на поворотах дороги, обозначенных дорожными знаками «Опасный поворот», «Опасные повороты», на подъемах, обозначенных дорожным знаком «Крутой подъем», а также при наличии дорожной разметки 1.1 (за исключением обгона одиночного транспортного средства, движущегося со скоростью менее 30 км/ч), в конце подъемов и на других участках дорог с ограниченной обзорностью дороги;

на обозначенных и(или) регулируемых перекрестках;

на пешеходных переходах и ближе чем за 50 метров от них в обе стороны;

транспортного средства, производящего обгон или объезд препятствия;

при недостаточной видимости дороги;

на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними;

на железнодорожных переездах и ближе чем за 100 метров перед ними.

Вне населенных пунктов водитель тихоходного, тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, а также транспортного средства, конструкция которого, перевозимый груз или техническое состояние затрудняют его обгон, должен занять положение на дороге как можно правее, а при необходимости и остановиться, чтобы пропустить скопившиеся за ним транспортные средства.

Если встречный разъезд транспортных средств затруднен, то водитель, на стороне которого имеется препятствие для дорожного движения, обязан уступить дорогу.

На уклонах, обозначенных дорожными знаками «Крутой спуск», «Крутой подъем», при наличии препятствия для дорожного движения уступить дорогу обязан водитель транспортного средства, движущегося на спуск.

Административная ответственность по части 8 статьи 18.14 КоАП Республики Беларусь, за нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил обгона либо выезд на полосу встречного движения в случаях, когда это запрещено правилами дорожного движения, влекут наложение штрафа в размере от двух до десяти базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком до одного года или без лишения. Те же действия повлекшие создание аварийной обстановки влекут за собой наложение штрафа в размере от пяти до двадцати базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком до двух лет или без лишения.

Уважаемые водители и жители Пинского района! В случае обнаружения вами водителей, грубо нарушающих ПДД, предупредите беду, сообщите о данном факте в дежурную часть Пинского РОВД по телефону 139 или 102. От вашего звонка может зависеть чья-то жизнь!