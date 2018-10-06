В Пинске Центр инновационного и технического творчества устроил День открытых дверей



В Брестском областном центре инновационного и технического творчества в рамках республиканской недели учреждений дополнительного образования детей и молодежи прошел День открытых дверей. Праздник был организован в новом формате – на открытой площадке у Центра коллективы и объединения по интересам представляли свои интерактивные площадки.







Маленькие пинчане и их родители могли увидеть результаты работы того или иного кружка, пообщаться с преподавателями и задать интересующие вопросы. В целом, как отметила директор Брестского областного центра инновационного и технического творчества Т.П. Валевач, в 2018/2019 учебном году на базе Центра будут функционировать более 30 объединений по интересам, так что у ребят есть большой выбор.

Это не только техническое моделирование и конструирование, но и воплощение интересных творческих идей своими руками, работа с деревом, металлом, бисером, бумагой, тканью и другими материалами.





На занятиях в кружке «Торсион» можно научиться делать подарки, сувениры, украшения для дома в различной технике декупажа, плетения из трубочек и ручной росписи.



В студии эстрадного вокала «Voice» педагоги помогут поставить голос, обучат различным вокальным техникам.



Юные танцоры будут постигать азы пластики в студии современного танца «Navigator» и школе эстрадного танца «Дежа вю».



Всех, кто мечтает носить военную форму, приглашают в объединение «Юные друзья пограничников».



Начинающие актеры могут попробовать раскрыть свои таланты в группе актерского мастерства «Перфоманс».





В Центре постоянно появляются и новые направления. Например, только в прошлом году были открыты объединение «Основы робототехники», студия ландшафтного дизайна, кузнечная мастерская, кружок по архитектурному макетированию, авиамодельный кружок и другие.















У гостей мероприятия была возможность совершить экскурсию по Центру творчества. Большой интерес вызвала концертная программа, которую подготовили воспитанники вместе с педагогами. С хорошими впечатлениями юные посетители выбирали направления, которые им наиболее понравились, и записывались на занятия.

Наталья МИЛЕВСКАЯ.

Фото автора.