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Сможет ли БАТЭ оправиться после разгрома в Лиге Европы?

07.10.2018 09:00 — Разное | Tut.by  
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5 октября стартовал 24-й тур чемпионата Беларуси по футболу. После него наступит международная пауза, во время которой наша сборная сыграет два важнейших матча.

В первый день тура были сыграны два матча с участием кандидатов на вылет из «вышки». В итоге минское «Торпедо» сумело вырваться оттуда, а вот «Луч» туда провалился.

В субботу свои победы добыли «Витебск» и «Шахтер». Таким образом, надежда брестского «Динамо» сыграть в Европе на будущий год, подтаяла еще больше. Несмотря на уверенную победу над «Днепром».

Про интригу в национальном первенстве, видимо, можно забыть. БАТЭ за семь туров до конца чемпионата опережает соперников на 12 очков. Напомним, что у лидирующей шестерки есть еще по игре в запасе, которые будут сыграны 31 октября.

Чтобы интрига возродилась, команде из Борисова надо проиграть четыре матча при условии, что ближайшие соперники будут побеждать. Впрочем, после крупного поражения у себя на поле в Лиге Европы, состояние «желто-синих» может быть непредсказуемое. Команда попадала в спад даже после побед, а что говорить про 1:4 от греческого ПАОКа?


Давно уже Денис Щербицкий не пропускал в свои ворота четыре мяча. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Даст ли Бага отдохнуть лидерам команды и включит ли в состав новичков БАТЭ из Африки? Будем с интересом наблюдать сегодня за игрой лидера чемпионата и претендента на серебряные награды.

7 октября тур завершится тремя играми:

«Ислочь» — БАТЭ. 14.30;

«Торпедо-БелАЗ» — «Неман». 16.30;

«Динамо» (Минск) — ФК «Смолевичи». 18.30.

Положение в чемпионате после второго дня 24-го тура:

Место Команда М В Н П ЗГ ПГ Очки
1 БАТЭ 22 18 3 1 40 13 57
2 Шахтер 23 14 6 3 32 11 48
3 ФК Витебск 23 14 5 4 37 15 47
4 Динамо (Минск) 22 13 6 3 26 13 45
5 Динамо (Брест) 23 11 8 4 42 24 41
6 Неман 23 11 5 7 28 22 38
7 Торпедо-БелАЗ 22 11 4 7 22 16 37
8 ФК Слуцк 24 11 3 10 25 23 36
9 ФК Гомель 24 7 5 12 14 28 26
10 ФК Минск 24 5 8 11 25 28 23
11 ФК Городея 24 5 7 12 17 28 22
12 ФК Смолевичи 23 5 6 12 17 27 21
13 Ислочь 23 4 9 10 12 27 21
14 Торпедо (Минск) 24 4 6 14 14 32 18
15 Луч 24 3 8 13 20 38 17
16 Днепр 24 2 7 15 12 38 13

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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24 тур чемпионата Беларуси завершится тремя матчами.
 
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