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Сможет ли БАТЭ оправиться после разгрома в Лиге Европы?
5 октября стартовал 24-й тур
В первый день тура были сыграны два матча с участием кандидатов на вылет из «вышки». В
В субботу
Про интригу в национальном первенстве, видимо, можно забыть. БАТЭ за семь туров до конца чемпионата опережает соперников на 12 очков. Напомним, что у лидирующей шестерки есть еще по игре в запасе, которые будут сыграны 31 октября.
Чтобы интрига возродилась, команде из Борисова надо проиграть четыре матча при условии, что ближайшие соперники будут побеждать. Впрочем, после
Даст ли Бага отдохнуть лидерам команды и включит ли в состав новичков БАТЭ из Африки? Будем с интересом наблюдать сегодня за игрой лидера чемпионата и претендента на серебряные награды.
7 октября тур завершится тремя играми:
«Торпедо-БелАЗ» — «Неман». 16.30;
«Динамо» (Минск) — ФК «Смолевичи». 18.30.
Положение в чемпионате после второго дня 24-го тура:
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24 тур чемпионата Беларуси завершится тремя матчами.
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