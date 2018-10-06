Сможет ли БАТЭ оправиться после разгрома в Лиге Европы?

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5 октября стартовал 24-й тур чемпионата Беларуси по футболу. После него наступит международная пауза, во время которой наша сборная сыграет два важнейших матча.

В первый день тура были сыграны два матча с участием кандидатов на вылет из «вышки». В итоге минское «Торпедо» сумело вырваться оттуда, а вот «Луч» туда провалился.

В субботу свои победы добыли «Витебск» и «Шахтер» . Таким образом, надежда брестского «Динамо» сыграть в Европе на будущий год, подтаяла еще больше. Несмотря на уверенную победу над «Днепром».

Про интригу в национальном первенстве, видимо, можно забыть. БАТЭ за семь туров до конца чемпионата опережает соперников на 12 очков. Напомним, что у лидирующей шестерки есть еще по игре в запасе, которые будут сыграны 31 октября.

Чтобы интрига возродилась, команде из Борисова надо проиграть четыре матча при условии, что ближайшие соперники будут побеждать. Впрочем, после крупного поражения у себя на поле в Лиге Европы, состояние «желто-синих» может быть непредсказуемое. Команда попадала в спад даже после побед, а что говорить про 1:4 от греческого ПАОКа?



Давно уже Денис Щербицкий не пропускал в свои ворота четыре мяча. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Даст ли Бага отдохнуть лидерам команды и включит ли в состав новичков БАТЭ из Африки? Будем с интересом наблюдать сегодня за игрой лидера чемпионата и претендента на серебряные награды.

7 октября тур завершится тремя играми:

«Ислочь» — БАТЭ. 14.30;



«Торпедо-БелАЗ» — «Неман». 16.30;



«Динамо» (Минск) — ФК «Смолевичи». 18.30.



Положение в чемпионате после второго дня 24-го тура:

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