Путин отметит день рождения с родными, близкими и друзьями

Президент РФ Владимир Путин, которому 7 октября исполнится 66 лет, намерен по традиции отметить свой день рождения в кругу родных и друзей.

"Президент проведет день с родными, близкими и друзьями", - сказал "Интерфаксу" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В этом году день рождения президента приходится на воскресенье. В предыдущие годы он нередко проводил день рождения на работе, и лишь вечером встречался с близкими.

Так было, например, в прошлом году - на 65-летие В.Путина. У президента состоялась череда телефонных разговоров с зарубежными лидерами и оперативное совещание с членами Совета безопасности.

Накануне стало известно, что одним из гостей президента будет итальянский политик, экс-премьер Италии Сильвио Берлускони. О том, что он летит на день рождения к президенту РФ, С.Берлускони написал на своей странице в "Фейсбук", назвав российского лидера своим другом.

С.Берлускони заявил также, что рассчитывает обсудить с В.Путиным крупнейшие международные вопросы.

В.Путина и С.Берлускони связывают давние дружеские отношения, которые они поддерживают и после того, как итальянский политик покинул премьерский пост. С.Берлускони неоднократно приезжал на день рождения к президенту России.