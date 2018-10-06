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Сегодня в Беларуси 19-е подорожание автомобильного топлива в этом году

07.10.2018 09:03 — Разное | Ежедневник  
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Сегодня в Беларуси 19-е подорожание автомобильного топлива в этом году

С 7 октября 2018 года стоимость топлива на автозаправочных станциях Беларуси изменяется на 1 копейку, сообщает "Белнефтехим".

"С учетом продолжающегося роста цены на нефть, в целях компенсации возросших затрат НПЗ на приобретение углеводородного сырья концерн «Белнефтехим» продолжает поэтапное повышение цен на автомобильное топливо", - говорится на сайте концерна.

В итоге с 7 октября 2018 года стоимость топлива на автозаправочных станциях Беларуси вновь изменяется на 1 копейку. Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,38 руб., АИ-95-К5-Евро – 1,46 руб., АИ-98-К5-Евро – 1,67 руб., ДТ – 1,46 руб.

 
 
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С 7 октября 2018 года стоимость топлива на автозаправочных станциях Беларуси изменяется на 1 копейку, сообщает "Белнефтехим".
 
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