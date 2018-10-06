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Три человека из команды Хабиба напали на Конора после боя. Их арестовали

07.10.2018 09:09 — Разное | Tut.by  
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Сразу после завершения боя за чемпионский пояс UFC в легком весе несколько человек из команды Хабиба Нурмагомедова арестовали за нападение на его соперника Конора Макгрегора.


Reuters

Как сообщает Yahoo, люди в красных и черных футболках неожиданно напали на Макгрегора после боя и нанесли ему несколько ударов. Президент UFC Дэйна Уайт, трое из них были арестованы. 

Напомним, что после победы над Конором Макгрегором Хабиб Нурмагомедов устроил потасовку в зале. Он перелез через сетку октагона и начал драться с командой ирландца. Массовая драка была остановлена службами безопасности. Хабиб Нурмагомедов начал требовать у организаторов чемпионский пояс, но ему отказались его давать. В октагоне же секундант дагестанца Зубайр Тухугов со спины напал на Макгрегора. Под гул и свист трибун Нурмагомедов покинул зал, так и не получив чемпионский пояс. По пути к выходу болельщики закидали его мусором.

Напомним, что градус боя был высок еще задолго до его проведения. После обоюдных выпадок в СМИ и соцсетях Нурмагомедов со своей командой в 15 человек пришел разбираться к другу Макгрегора бойцу Артему Лобову, что вызвало гнев ирландца, напавшего 6 апреля на автобус, в котором ехал Хабиб. На пресс-конференция бойцы посылали друг другу оскорбления, причем наиболее активным был темпераментный ирландцев.

 
 
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Сразу после завершения боя за чемпионский пояс UFC в легком весе несколько человек из тренерской команды Хабиба Нурмагомедова арестовали за нападение на его...
 
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