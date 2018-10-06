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Семья из Березы заработала на продаже одежды по почте 163 тыс рублей. Завели уголовное дело
Уголовное дело за незаконную предпринимательскую деятельность возбудили в отношении троих жителей этого районного центра еще в прошлом году,
По словам начальника Кобринского межрайонного отдела УДФР КГК по Брестской области Александра Кондратюка, они продавали женскую одежду посредством почтовых отправлений наложенным платежом. Сами же изделия презентовали через интернет — в социальных сетях.
«Незаконной предпринимательской деятельностью родственники — отец, дочь и бывший зять — занимались три года. За это время они получили в качестве дохода свыше 163 тысяч рублей», — отметил представитель финансовой милиции.
Установлено, что товары приобретались в Украине и ввозились как вещи для личного пользования. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
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