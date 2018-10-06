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7 ценностей БСБ Банка
В основе Банка лежат 7 ценностей. Ниже читайте о том, что это за ценности и как им следуют его сотрудники.
Ценность 1. Семья
В Банке многое делается для того, чтобы коллеги могли больше времени проводить вместе, как настоящая семья.
За прошедшие 16 лет сотрудники
Такие поездки организуют не только для сотрудников, но и членов их семей. Члены семей сотрудников также приглашаются на все корпоративные мероприятия.
Ценность 2. Здоровье
Почти половина работников Банка регулярно посещает фитнес-центр в рамках внутреннего проекта «Здоровье». Половину стоимости абонемента оплачивает Банк.
Всем сотрудникам предоставляются медицинские страховки.
Одна из хороших ЗОЖ-традиций Банка: зимой устраивать массовые катания на коньках.
Ценность 3. Командный дух
«Командный дух нам помогают «закалять» спортивные мероприятия, – рассказали в Банке. – В этом году мы принимали участие в спортивно-патриотической игре «Противостояние», заняли 1 первое место в соревнованиях по картингу, ежегодно принимаем участие в банковском туристическом слёте. У нас есть свои банковские хоккейная и волейбольная команды. Вместе с нашими клиентами в этом году мы пробежали полумарафон. Любим мы и интеллектуальные игры – являемся постоянным участником «Брейнринга».
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