7 ценностей БСБ Банка

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В основе Банка лежат 7 ценностей. Ниже читайте о том, что это за ценности и как им следуют его сотрудники.

Ценность 1. Семья

В Банке многое делается для того, чтобы коллеги могли больше времени проводить вместе, как настоящая семья.

БСБ Банка исколесили полмира: Австрия, Венгрия, Чехия, Германия, Польша… И это еще неполный список! За прошедшие 16 лет сотрудникиисколесили полмира: Австрия, Венгрия, Чехия, Германия, Польша… И это еще неполный список!

Такие поездки организуют не только для сотрудников, но и членов их семей. Члены семей сотрудников также приглашаются на все корпоративные мероприятия.

Ценность 2. Здоровье

Почти половина работников Банка регулярно посещает фитнес-центр в рамках внутреннего проекта «Здоровье». Половину стоимости абонемента оплачивает Банк.

Всем сотрудникам предоставляются медицинские страховки.

Одна из хороших ЗОЖ-традиций Банка: зимой устраивать массовые катания на коньках.

Ценность 3. Командный дух

«Командный дух нам помогают «закалять» спортивные мероприятия, – рассказали в Банке. – В этом году мы принимали участие в спортивно-патриотической игре «Противостояние», заняли 1 первое место в соревнованиях по картингу, ежегодно принимаем участие в банковском туристическом слёте. У нас есть свои банковские хоккейная и волейбольная команды. Вместе с нашими клиентами в этом году мы пробежали полумарафон. Любим мы и интеллектуальные игры – являемся постоянным участником «Брейнринга».