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"Блудная дочь" экс-президента Узбекистана амнистирована?

07.10.2018 09:18 — Разное | Партизан  
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Находившаяся впоследние годы под арестом дочь первого президента Узбекистана Гульнара Каримова прибыла в Дубай. Об этом сообщает радио Озодлик со ссылкой на независимые друг от друга источники и узбекских чиновников, имеющим непосредственное отношение к данному процессу.

"Блудная дочь" экс-президента Узбекистана амнистирована?
Информацию об освобождении Каримовой из тюрьмы и ее прибытии в ОАЭ изданию подтвердили сотрудники аэропорта и гостиницы, которые 2 октября непосредственно встречали ее в Дубае.

Как говорится в документе, который был отправлен в редакцию человеком, который принимал непосредственное участие в организации поездки Гульнары Каримовой в Дубай, старшая дочь Ислама Каримова, зарегистрированная в отеле в качестве VIP-гостьи, прилетела в Дубай на частном самолете 2 октября, в 14 часов по местному времени. После этого Каримова была размещена в одном из отелей.

В справке для внутреннего использования, которую раздали сотрудникам отеля, ответственным за встречу и обслуживание Каримовой в качестве VIP-гостьи, в частности, ответственным за ее безопасность, сказано, что Каримова является старшей дочерью скончавшегося в 2016 году президента Узбекистана, а также основательницей и руководителем неправительственных организаций.

Пять номеров на самом последнем этаже одного из отелей в Дубае был забронирован для Каримовой сопровождающими ее лицами на две недели.

Руководитель отдела по оказанию услуг VIP-посетителям отеля в Дубае подтвердил информацию о том, что гостья, забронировавшая пять номеров в данной гостинице, действительно является Гульнарой Каримовой. Он также добавил, что внутренняя информация относительно VIP-гостьи, также является подлинной. Однако собеседник опроверг информацию о том, что эта гостья является старшей дочерью ныне покойного президента Узбекистана.

«После того, как лицо по имени Гульнара Каримова забронировала номера в нашем отеле, наши сотрудники вбили ее имя в поисковик Google, где первым делом появилась информация относительно дочери покойного президента Узбекистана. После этого они подготовили информацию исключительно для внутреннего использования и передали лицам, которые имели непосредственное отношение к встречи Каримовой в аэропорту. Но, насколько мне известно, поселившаяся вчера в нашем отеле женщина не является президентской дочерью, это другая Гульнара Каримова. Мы отправили письмо на электронную почту наших сотрудников и предупредили их, что в справке была написана неправильная информация», – сказал один из менеджеров отеля в Дубае.

​Он отказался говорить о гражданстве, возрасте и том, как выглядит VIP-гостья, поселившаяся в их отеле. «Могу заверить вас в том, что наша VIP-гостья не является гражданкой Узбекистана. У нее другое гражданство. Кроме того, она намного младше старшей дочери президента Каримова», - сказал в телефонном разговоре менеджер отеля в Дубае.

В понедельник Иман Каримова, дочь Гульн Каримовой, опубликовала в своем блоге в Instagram фото посадочного талона на рейс из Стамбула в Лондон 29 сентября. Она также написала, что «мама (Гульнара Каримова – ред.) теперь дома».

2 октября в Генеральной прокуратуре Узбекистана опровергли информацию о том, что Гульнара Каримова вышла из тюрьмы. «Каримова продолжает отбывать наказание в соответствии с законом», - сообщили в Генпрокуратуре республики.

По данным Генпрокуратуры Узбекистана, Гульнара Каримова в августе 2015 года была приговорена к пяти годам ограничения свободы за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, продолжается расследование уголовного дела по ряду других обвинений, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В июле 2017 года прокуратура Узбекистана сообщила, что против Каримовой продолжается расследование уголовного дела по ряду других обвинений, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сообщалось, что общая сумма причиненного ущерба по двум уголовным делам составила почти $2 млрд по нынешнему курсу. Узбекистан инициировал арест активов группы в 12 странах на общую сумму более $1,5 млрд.
 
 
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Находившаяся впоследние годы под арестом дочь первого президента Узбекистана Гульнара Каримова прибыла в Дубай. Об этом сообщает радио Озодлик со ссылкой на...
 
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