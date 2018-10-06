Виктор Гончаренко посвятил победу ЦСКА над «Реалом» Анатолию Капскому

76 тысяч человек на стадионе «Лужники» уже на второй минуте увидели мяч в воротах королевского клуба, а затем ещё полтора часа наблюдали безуспешные попытки испанцев отыграться – 1:0. Победу белорусский тренер ЦСКА посвятил основателю БАТЭ Анатолию Капскому, который недавно ушёл из жизни.





Виктор Гончаренко, главный тренер ЦСКА: «Это мой друг, это мой второй отец. Тот человек, с которым мы могли посоветоваться по любому вопросу – жизненному, футбольному. Он всегда давал свою оценку нашим матчам. И сейчас мне этого не хватает, потому что я жду звонка, а его нет. Для меня это большая потеря. Все победы для него».





Впереди у команды выездная игра с итальянской «Ромой». Будет непросто. К тому же Игорь Акинфеев Рим так и не увидит. Вратарь ЦСКА был так эмоционален, что получил красную. И теперь болельщики гадают, что же такого он сказал арбитру.





Однако Виктор Гончаренко говорит: «Не имеет никакого значения, что он сказал. Он получил красную карточку. К сожалению, для нас это потеря».





В декабре ЦСКА в Мадриде ждёт злой «Реал». Посмотрим, удастся ли московскому клубу с белорусом во главе попасть дважды в одну воронку.