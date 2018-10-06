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Минский небоскрёб возглавил рейтинг самых высоких жилых домов Беларуси

07.10.2018 09:08 — Разное | Партизан  
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Новый столичный небоскрёб стал самым высоким жилым домом в стране.

Жилой комплекс на перекрёстке проспекта Победителей и улицы Нарочанской (правда, введут его в эксплуатацию только в сентябре 2020 года) дорос до 37-го этажа. 

Как передает телеканал ОНТ, это рекорд Беларуси. Больше этажей пока нет ни в одном здании. До сих пор лидерство держал «Парус». У него 34 этажа. При этом новый комплекс не станет самым высоким зданием Беларуси. 33-этажный бизнес-центр у станции метро «Немига» на метр выше. Мы не учитывали технические надстройки на крыше и шпили. Всё это, конечно, прибавляет высоткам роста.

 
 
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Новый столичный небоскрёб стал самым высоким жилым домом в стране.
 
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