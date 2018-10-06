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Минский небоскрёб возглавил рейтинг самых высоких жилых домов Беларуси
Новый столичный небоскрёб стал самым высоким жилым домом в стране.
Жилой комплекс на перекрёстке проспекта Победителей и улицы Нарочанской (правда, введут его в эксплуатацию только в сентябре 2020 года) дорос до 37-го этажа.
Как передает телеканал
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Новый столичный небоскрёб стал самым высоким жилым домом в стране.
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