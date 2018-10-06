Минский небоскрёб возглавил рейтинг самых высоких жилых домов Беларуси

Жилой комплекс на перекрёстке проспекта Победителей и улицы Нарочанской (правда, введут его в эксплуатацию только в сентябре 2020 года) дорос до 37-го этажа.

Как передает телеканал, это рекорд Беларуси. Больше этажей пока нет ни в одном здании. До сих пор лидерство держал «Парус». У него 34 этажа. При этом новый комплекс не станет самым высоким зданием Беларуси. 33-этажный бизнес-центр у станции метро «Немига» на метр выше. Мы не учитывали технические надстройки на крыше и шпили. Всё это, конечно, прибавляет высоткам роста.