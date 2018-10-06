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Дом экс-мэра Гомеля Пилипца уже более двух лет не может обрести нового владельца

07.10.2018 09:02 — Разное | Партизан  
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Два года назад средства массовой информации сообщали о продаже дома, в котором до суда жил экс-мэр Гомеля Виктор Пилипец. В июне 2016 года его в первый раз выставили на продажу за 454 113,8  BYN. За такую сумму покупателей по-видимому не нашлось.



С тех пор дом так и продолжает находится в базе неиспользуемого имущества Госкомимущества.

В настоящее время аукцион по продаже дома не назначен. В то же время дом предполагается к продаже вместе с оснащением и готов в любой момент принять новых хозяев. Согласно характеристикам, представленным на сайте Госкомимущества, дом оснащен:

домофонной системой;
системой охранной сигнализации «Аларм-5» и комплектом пожарных извещателей;
водонагревателем Galmet SGW(S) 140;
счетчиками энергии, воды и газа;
варочной панелью Hotpoint-Ariston PC 750 T;
вытяжкой Elica Cube IX/A/90;
духовым шкафом Hotpoint-Ariston FZ 1032.1 IX;
микроволновой печью Hotpoint-Ariston MWHA 424 AX;
посудомоечной машиной Hotpoint-Ariston LTF 8B019;
холодильником Daewoo FRS-2021 IAL;
стиральной машиной Hotpoint-Ariston AWM 108 (EU).N;
набором мебели для кухни;
комплектом стеклянных полочек для ванной комнаты и набором зеркал.
Общая площадь жилого помещения 150 кв. м, в том числе жилая площадь – 90,8 кв. м. Количество жилых комнат – 4. Дом одноэтажный, имеет подвал два крыльца и теневой навес.

Дворовая территория усажена многолетними насаждениями в количестве 105 единиц.


 
Теги: Гомель
 
 
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Два года назад средства массовой информации сообщали о продаже дома, в котором до суда жил экс-мэр Гомеля Виктор Пилипец. В июне 2016 года его в первый раз выставили...
 
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