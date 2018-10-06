Дом экс-мэра Гомеля Пилипца уже более двух лет не может обрести нового владельца









С тех пор дом так и продолжает находится в базе неиспользуемого имущества Госкомимущества.





В настоящее время аукцион по продаже дома не назначен. В то же время дом предполагается к продаже вместе с оснащением и готов в любой момент принять новых хозяев. Согласно характеристикам, представленным на сайте Госкомимущества, дом оснащен:





домофонной системой;

системой охранной сигнализации «Аларм-5» и комплектом пожарных извещателей;

водонагревателем Galmet SGW(S) 140;

счетчиками энергии, воды и газа;

варочной панелью Hotpoint-Ariston PC 750 T;

вытяжкой Elica Cube IX/A/90;

духовым шкафом Hotpoint-Ariston FZ 1032.1 IX;

микроволновой печью Hotpoint-Ariston MWHA 424 AX;

посудомоечной машиной Hotpoint-Ariston LTF 8B019;

холодильником Daewoo FRS-2021 IAL;

стиральной машиной Hotpoint-Ariston AWM 108 (EU).N;

набором мебели для кухни;

комплектом стеклянных полочек для ванной комнаты и набором зеркал.

Общая площадь жилого помещения 150 кв. м, в том числе жилая площадь – 90,8 кв. м. Количество жилых комнат – 4. Дом одноэтажный, имеет подвал два крыльца и теневой навес.





Дворовая территория усажена многолетними насаждениями в количестве 105 единиц.



