«Про штрафы должны будут сказать сразу». С 5 января лизинговые компании начнут работать по-другому

Как говорится в пресс-релизе Нацбанка, в числе изменений, предусмотренных новой редакцией Правил, — обязательное информирование лизинговой компанией лизингополучателей о размере начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение ими своих обязанностей по договору лизинга. Данная мера позволит избежать нарастания штрафных санкций в отношении лизингополучателей — физических лиц за нарушение ими условий договора лизинга.





Урегулированы также вопросы снижения невозмещенной контрактной стоимости предмета лизинга (например, автомобиля) и, следовательно, обязательств по договору лизинга лизингополучателя — физического лица на сумму полученного лизинговой компанией от страховой компании страхового возмещения, например при ДТП, после которого использование предмета лизинга невозможно. Это, с одной стороны, обеспечит компенсацию имущественных потерь добросовестного лизингополучателя, с другой стороны, позволит лизингодателю избежать убытков от такой сделки.





В новой редакции Правил упрощена процедура оформления перехода к лизингополучателю права собственности на предмет лизинга после исполнения всех обязательств по договору лизинга. С момента вступления Правил в силу станет возможно оформление этого факта лизингодателем в одностороннем порядке.





Кроме того, для лизинговых организаций предоставляется возможность оформления в одностороннем порядке возврата предмета лизинга в случаях досрочного расторжения договора лизинга в связи с неисполнением лизингополучателем своих обязанностей по этому договору.





Постановление вступает в силу с 5 января 2019 года. При этом действие новых Правил будет распространяться только на вновь заключаемые договоры лизинга.





Договоры, заключенные до вступления Правил в силу, не требуют внесения изменений и действуют до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.



