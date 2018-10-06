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Два года спустя: как идет поиск убийцы предпринимателя из Березино, тело которого сожгли в собственном авто?

07.10.2018 08:38 — Разное | Партизан  
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4 октября 2018 в 10:06 8408 9Этот криминальный случай, произошедший в сентябре 2016 года, многие помнят. Тогда белорусов потрясла новость о том, что на окраине Березино, на развязке трассы Минск - Могилев, в собственном автомобиле Audi Q5 был убит местный предприниматель 1973 г.р. Мужчину застрелили, а затем подожгли машину. Она полностью выгорела еще до прибытия пожарных расчетов.

Два года спустя: как идет поиск убийцы предпринимателя из Березино, тело которого сожгли в собственном авто?
Преступление было настолько дерзким и неожиданным для вроде бы спокойной в криминальном плане Беларуси, что многие надеялись: такой громкий случай быстро расследуют. Но, как оказалось, следствие не порадовало следящих за этой историей.

В феврале прошлого года председатель Следственного комитета Иван Носкевич на вопрос о том, как продолжается расследование данного инцидента, пожелал, чтобы дело об убийстве бизнесмена продвигалось более продуктивно.

"Несмотря на то что расследование ведется постоянно, днем и ночью, у нас пока нет подозреваемых. Расследование не приостановлено. В оперативно-следственную группу по поиску злоумышленника включены лучшие сотрудники, разработан ряд версий, проверяются всевозможные аспекты жизни убитого, но, к сожалению, пока мы не можем сказать, что у нас есть лицо, в отношении которого можно выдвинуть обвинение", - сообщил Иван Носкевич.

В начале октября текущего года вопрос о том, как продвигается расследование, был задан заместителю начальника главного управления уголовного розыска МВД Беларуси Максиму Свириду. Представитель структуры ушел от прямого развернутого ответа на этот вопрос, однако подал надежду: "Главное управление уголовного розыска, Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД, УВД Минской области и Березинское РУВД продолжают оперативно-розыскные мероприятия. У нас есть определенные предпосылки к успешному завершению расследования, раскрытию этого преступления".
 
Теги: Новости, Минск
 
 
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4 октября 2018 в 10:06 8408 9Этот криминальный случай, произошедший в сентябре 2016 года, многие помнят. Тогда белорусов потрясла новость о том, что на окраине Березино, на...
 
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