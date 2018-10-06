Два года спустя: как идет поиск убийцы предпринимателя из Березино, тело которого сожгли в собственном авто?

Преступление было настолько дерзким и неожиданным для вроде бы спокойной в криминальном плане Беларуси, что многие надеялись: такой громкий случай быстро расследуют. Но, как оказалось, следствие не порадовало следящих за этой историей.





В феврале прошлого года председатель Следственного комитета Иван Носкевич на вопрос о том, как продолжается расследование данного инцидента, пожелал, чтобы дело об убийстве бизнесмена продвигалось более продуктивно.





"Несмотря на то что расследование ведется постоянно, днем и ночью, у нас пока нет подозреваемых. Расследование не приостановлено. В оперативно-следственную группу по поиску злоумышленника включены лучшие сотрудники, разработан ряд версий, проверяются всевозможные аспекты жизни убитого, но, к сожалению, пока мы не можем сказать, что у нас есть лицо, в отношении которого можно выдвинуть обвинение", - сообщил Иван Носкевич.





В начале октября текущего года вопрос о том, как продвигается расследование, был задан заместителю начальника главного управления уголовного розыска МВД Беларуси Максиму Свириду. Представитель структуры ушел от прямого развернутого ответа на этот вопрос, однако подал надежду: "Главное управление уголовного розыска, Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД, УВД Минской области и Березинское РУВД продолжают оперативно-розыскные мероприятия. У нас есть определенные предпосылки к успешному завершению расследования, раскрытию этого преступления".