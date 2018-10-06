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Пресечен незаконный бизнес по перепродаже неликвидного молока в Россию. Горе-бизнесмены действовали с размахом
Двое жителей Бреста будут привлечены к уголовной ответственности за организацию незаконного бизнеса по перепродаже неликвидного молока в Россию. Им грозит наказание до пяти лет лишения свободы, сообщает БЕЛТА.
Во время мониторинга сельскохозяйственных предприятий, реализующих молоко коммерческим структурам, внимание волковысской финансовой милиции привлекли двое жителей Бреста, которые активно скупали неликвидное молоко. Они без регистрации с использованием документов одного из индивидуальных предпринимателей Бреста в 2016-2017 годах скупали у хозяйств в Гродненской и Брестской областях неликвидное молоко. Дальше его перепродавали на территории России за наличный расчет. Полученный доход составил не менее Br185 тыс.
"Деятельность была поставлена на широкую ногу, - рассказал заместитель начальника Волковысского межрайотдела управления Департамента финансовых расследований КГК по Гродненской области Владимир Юрчак. - Для перевозки молока использовался как личный транспорт горе-бизнесменов, так и привлеченный. Чтобы не привлекать внимание контролирующих органов, в Россию молоко доставлялось не молоковозами, а грузовым транспортом. В автомобиле находилось несколько "кубышек" с молоком весом в 1 т каждая. Естественно, оформлением документов для вывоза молока за пределы Беларуси никто не озаботился".
Сейчас на транспорт подозреваемых наложен арест. В отношении дельцов возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.233 УК (незаконная предпринимательская деятельность). Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.
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Пресечен незаконный бизнес по перепродаже неликвидного молока в Россию. Горе-бизнесмены действовали с размахом
Двое жителей Бреста будут привлечены к уголовной ответственности за организацию незаконного бизнеса по перепродаже неликвидного молока в Россию. Им грозит...
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