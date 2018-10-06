Пресечен незаконный бизнес по перепродаже неликвидного молока в Россию. Горе-бизнесмены действовали с размахом

Во время мониторинга сельскохозяйственных предприятий, реализующих молоко коммерческим структурам, внимание волковысской финансовой милиции привлекли двое жителей Бреста, которые активно скупали неликвидное молоко. Они без регистрации с использованием документов одного из индивидуальных предпринимателей Бреста в 2016-2017 годах скупали у хозяйств в Гродненской и Брестской областях неликвидное молоко. Дальше его перепродавали на территории России за наличный расчет. Полученный доход составил не менее Br185 тыс.





"Деятельность была поставлена на широкую ногу, - рассказал заместитель начальника Волковысского межрайотдела управления Департамента финансовых расследований КГК по Гродненской области Владимир Юрчак. - Для перевозки молока использовался как личный транспорт горе-бизнесменов, так и привлеченный. Чтобы не привлекать внимание контролирующих органов, в Россию молоко доставлялось не молоковозами, а грузовым транспортом. В автомобиле находилось несколько "кубышек" с молоком весом в 1 т каждая. Естественно, оформлением документов для вывоза молока за пределы Беларуси никто не озаботился".





Сейчас на транспорт подозреваемых наложен арест. В отношении дельцов возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.233 УК (незаконная предпринимательская деятельность). Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.



