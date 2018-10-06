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В Гомельском районе десять человек уехали на заработки в РФ и пропали

07.10.2018 08:28 — Разное | Партизан  
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В поисках лучших условий труда некоторые белорусы решают отправиться на заработки в Россию. Однако для многих из них это решение становится не только безуспешным, но и опасным.

— Как показывает практика, — комментирует оперуполномоченный отделения розыскной работы отдела уголовного розыска криминальной милиции ОВД Гомельского райисполкома Мария Бондаренко, — приезжая в другую страну наши граждане попадают в ситуации не соответствующие ожиданиям. Обещанная заработная плата зачастую гораздо ниже, условия проживания хуже, никаких социальных гарантий и официального трудоустройства.

К сожалению, по разным причинам люди начинают злоупотреблять алкоголем, теряют документы, в результате чего — не могут вернуться на родину. И таких случаев много.

Уезжая на заработки, человек, рассчитывает на хороший финансовый доход, и, окрыленный надеждами не задумывается, что, не имея гражданства, другое государство не сможет оказать необходимую помощь, в случае беды.

Так, в Гомельском районе в этом году более 10 человек предположительно уехали на сезонные работы в Российскую Федерацию, и на данный момент их местонахождение неизвестно. Среди них 40-летний житель Урицкого Владимир Иванович Сивограков, который весной этого года покинул территорию Республики Беларусь.

Эта проблема актуальна не только для нашего района. Буда-Кошелёвским РОСК разыскиваются трое без вести пропавших местных жителей.

Александр Сергеевич Адарченко 14.12.1990 года рождения, уроженец Буда-Кошелёво, который 27 марта 2018 года выехал в РФ на сезонную работу и с 1 июня не выходит на связь. Приметы: 25-30 лет, рост 170-175 см, плотное телосложение, волосы темно-русые, глаза голубые, внешность европейская, особые приметы — шрам около 2 см в паховой области.

Дмитрий Николаевич Ступаков 29.10.1996 года рождения, житель д. Старая Буда, уехал на заработки в Россию в начале июля текущего года. Приметы: 20-25 лет, рост 170-175 см, телосложение среднее, сутулится, волосы темно-русые, короткие.

Также на работу в РФ в феврале 2018 года уехал обвиняемый в совершении преступления по ст. 435 УК Республики Беларусь (уклонение от мероприятий призыва на воинскую службу), уроженец деревни Пытьковка, 03.11.1997 года рождения Андрей Алексеевич Нициевский. Местонахождение неизвестно, особых примет нет.

Всем, кому известна любая информация об этих гражданах, просьба сообщить по телефонам: 8-02336-7-22-59 (Буда-Кошелёвский РОСК) и 8-0232-53-01-23 (Гомельский РОСК).
 
 
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В поисках лучших условий труда некоторые белорусы решают отправиться на заработки в Россию. Однако для многих из них это решение становится не только безуспешным,...
 
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