ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

СМИ: Исчезнувшего главу Интерпола заподозрили в коррупции

07.10.2018 08:28 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Издание Le Parisien сообщает о том, что власти Китая подозревают главу Интерпола Мэн Хунвэя в коррупции.



По данным журналистов, его подозревают в незаконном содействии компании, работающей в сфере борьбы с киберпреступностью.

В то же время, журналисты считают, что подобные обвинения могут быть связаны с желанием властей Китая расправиться с политическими оппонентами.

Напомним, Интерпол направил запрос властям КНР относительно состояния главы Интерпола Мэн Хунвэя, связь с которым пропала во время его посещения страны.

Во Франции правоохранительные органы начали официальное расследование по факту исчезновения президента Интерпола Мэня Хунвэя. Супруга Хунвэя рассказала, что связь с ее мужем исчезла в конце сентября – с тех пор, как он уехал в командировку в Китай.

По данным СМИ, 64-летнего чиновника задержали китайские спецслужбы в Пекине. Его "забрали" для допроса, "как только он приземлился в Китае" на прошлой неделе.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Издание Le Parisien сообщает о том, что власти Китая подозревают главу Интерпола Мэн Хунвэя в коррупции.
 
Новости дня
Новости разные
 
Роналду обвиняет «Реал» в связи с делом об изнасиловании
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Слуцк Город

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика