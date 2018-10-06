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СМИ: Исчезнувшего главу Интерпола заподозрили в коррупции
Издание Le Parisien сообщает о том, что власти Китая подозревают главу Интерпола Мэн Хунвэя в коррупции.
По данным журналистов, его подозревают в незаконном содействии компании, работающей в сфере борьбы с киберпреступностью.
В то же время, журналисты считают, что подобные обвинения могут быть связаны с желанием властей Китая расправиться с политическими оппонентами.
Напомним, Интерпол направил запрос властям КНР относительно состояния главы Интерпола Мэн Хунвэя, связь с которым пропала во время его посещения страны.
Во Франции правоохранительные органы начали официальное расследование по факту исчезновения президента Интерпола Мэня Хунвэя. Супруга Хунвэя рассказала, что связь с ее мужем исчезла в конце сентября – с тех пор, как он уехал в командировку в Китай.
По данным СМИ, 64-летнего чиновника задержали китайские спецслужбы в Пекине. Его "забрали" для допроса, "как только он приземлился в Китае" на прошлой неделе.
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Издание Le Parisien сообщает о том, что власти Китая подозревают главу Интерпола Мэн Хунвэя в коррупции.
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