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Роналду обвиняет «Реал» в связи с делом об изнасиловании

07.10.2018 08:25 — Разное | Партизан  
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду заподозрил связь между обвинениями в изнасиловании и уходом из мадридского «Реала».

Oб этом сообщает La Repubblica.

По информации издания, отношения между португальцем и президентом «сливочных» Флорентино Пересом сильно испортились минувшей зимой.

Отмечается, что Роналду уверен в причастности главы «королевского клуба» к обвинениям в изнасиловании, которые ему предъявила американка Кэтрин Майорга, а также к полученной им красной карточке в игре Лиги чемпионов против «Валенсии.

Из-за скандала по делу об изнасиловании 33-летний Роналду потерял часть спонсорских доходов.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» выступил с заявлением по обвинению Роналду в изнасиловании.
 
 
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду заподозрил связь между обвинениями в изнасиловании и уходом из мадридского «Реала».
 
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