Роналду обвиняет «Реал» в связи с делом об изнасиловании

Oб этом сообщает La Repubblica.





По информации издания, отношения между португальцем и президентом «сливочных» Флорентино Пересом сильно испортились минувшей зимой.





Отмечается, что Роналду уверен в причастности главы «королевского клуба» к обвинениям в изнасиловании, которые ему предъявила американка Кэтрин Майорга, а также к полученной им красной карточке в игре Лиги чемпионов против «Валенсии.





Из-за скандала по делу об изнасиловании 33-летний Роналду потерял часть спонсорских доходов.





Ранее сообщалось, что «Ювентус» выступил с заявлением по обвинению Роналду в изнасиловании.