Ковалькова бросает вызов Северинцу

Вчера Национальный совет оргкомитета по созданию партии «Белорусский христианская демократия» определил кандидата на будущую президентскую кампанию.





Пока это не решение по кандидату в президенты, а только решение по кандидату на праймериз в рамках правоцентристской коалиции, которая, напомним, намерена выдвинуть на выборы единого кандидата.





Первое место при голосовании на нацсовете БХД занял Павел Северинец, второе — Ольга Ковалькова. Однако окончательное решение БХД примет после принятия процедуры праймериз и, похоже, намечается серьезная конкуренция.





- Я планирую встретиться со всеми членами партии в регионах и получить поддержку. Я считаю, что Павел достойный человек, но проповедь и политика -- это совершенно разные вещи. Как христианка, я считаю, что задача христианско-демократической партии - не навязывать всем свои взгляды, а служить людям. Уверена, что на основе христианско-демократических принципов в нашем обществе наиболее комфортно будет себя чувствует и атеист, и христианин и человек другой конфессии. Потому что только христианство принесло в этот мир абсолютную уважение к человеческой личности, – заявила Ольга Ковалькова. – Христос умер не только за верующих, но и за грешников. Главная миссия и задачи политической партии - предложение проектов законов на основе христианско - демократических принципов. Проповеди и миссией должны заниматься церкви и христианские организации. Политики должны создавать условия для их свободного существования. И я это хорошо понимаю. Прошу вашей поддержки, чтобы выдвинуть меня как кандидата в президенты. Буду благодарна за ваши замечания и предложения в программу кандидата в президенты-2020. Это очень важная и, на мой взгляд, одна из определяющих компаний для Беларуси, где все те, кто не поддерживает сегодняшний режим, должны поддержать тех, кто имеет желание и способности идти против, отстаивать демократические принципы и ценности, создавать условия для прогрессивного развития нашей страны.





Таким образом, Ольга Ковалькова бросает вызов Павлу Северинцу. Павел, который на партийные праймериз попал сразу после суда за защиту Куропат, пока итоги голосования не прокомментировал.



