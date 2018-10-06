Берлускони заявил, что летит на день рождения к Путину обсуждать международные вопросы

"Лечу в Россию на день рождения моего друга Владимира Путина. Воспользуюсь этой возможностью, чтобы обсудить крупнейшие международные вопросы", - написал он в Facebook под фотографией, на которой изображен С.Берлускони на борту самолёта.





Российский лидер отмечает день рождения 7 октября. В этом году ему исполняется 66 лет





Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что "президент проведет день с родными, близкими и друзьями".



