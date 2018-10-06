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Берлускони заявил, что летит на день рождения к Путину обсуждать международные вопросы
Итальянский политик Сильвио Берлускони заявил в субботу, что летит в Россию и рассчитывает на встречу с российским лидером Владимиром Путиным.
"Лечу в Россию на день рождения моего друга Владимира Путина. Воспользуюсь этой возможностью, чтобы обсудить крупнейшие международные вопросы", - написал он в Facebook под фотографией, на которой изображен С.Берлускони на борту самолёта.
Российский лидер отмечает день рождения 7 октября. В этом году ему исполняется 66 лет
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что "президент проведет день с родными, близкими и друзьями".
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Итальянский политик Сильвио Берлускони заявил в субботу, что летит в Россию и рассчитывает на встречу с российским лидером Владимиром Путиным.
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