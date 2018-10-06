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Лукашенко отметил вклад Путина в могущество России

07.10.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с днем рождения, сообщает пресс-служба главы государства. 

Он отметил, что российский лидер вносит огромный вклад в укрепление могущества и благополучия России, «преодоление ею многих вызовов и угроз современности».

По словам белорусского президента, диалог между двумя странами основывается на взаимном доверии и уважении, он выразил уверенность, что союзнические отношения и стратегическое партнерство РФ и Беларуси продолжат развиваться.

Путин в воскресенье исполняется 66 лет. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, глава государства проведет этот день в кругу родных и друзей.



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Президент Беларуси поздравил своего российского коллегу с днем рождения.
 
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