Лукашенко отметил вклад Путина в могущество России

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с днем рождения, сообщает пресс-служба главы государства.

Он отметил, что российский лидер вносит огромный вклад в укрепление могущества и благополучия России, «преодоление ею многих вызовов и угроз современности».

По словам белорусского президента, диалог между двумя странами основывается на взаимном доверии и уважении, он выразил уверенность, что союзнические отношения и стратегическое партнерство РФ и Беларуси продолжат развиваться.