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Лукашенко отметил вклад Путина в могущество России
07.10.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с днем рождения, сообщает пресс-служба главы государства.
Он отметил, что российский лидер вносит огромный вклад в укрепление могущества и благополучия России, «преодоление ею многих вызовов и угроз современности».
По словам белорусского президента, диалог между двумя странами основывается на взаимном доверии и уважении, он выразил уверенность, что союзнические отношения и стратегическое партнерство РФ и Беларуси продолжат развиваться.
Путин в воскресенье
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Президент Беларуси поздравил своего российского коллегу с днем рождения.
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