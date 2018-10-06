Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что не может на 100% гарантировать, что победивший Конора Макгрегора Хабиб Нурмагомедов сохранит свой чемпионский пояс из-за потасовки, которую дагестанец со своей командой устроили после боя.



Хабиб Нурмагомедов, Дэйна Уайт и Конор Макгрегор. Reuters

«Это не мне решать. Во всем будет разбираться атлетическая комиссия штата Невада. Поэтому я не могу дать вам гарантию. Он вполне может получить жесткое наказание. У Хабиба проблемы. Все произошедшее после боя — худший момент в моей карьере президента UFC. Нурмагомедов провел классный бой. Он мог достойно повести себя после его завершения и получить чемпионский пояс, но в целях безопасности нам пришлось вывести Хабиба из зала

Что я могу сказать о бойцах из команды Хабиба, напавших на Конора после боя? Это неприемлимо. Я не хочу видеть их в UFC. Но знаю, что Макгрегор решил не подавать на них в суд, поэтому их, вероятно, отпустят.

У Хабиба могут возникнуть проблемы с визой. Если он будет наказан на длительный срок, то он потеряет свой пояс», — сказал Дэйна Уайт на пресс-конференции после боя. Ее прямую трансляцию вел телеканал «Сила».

Он также отметил, что если Нурмагомедов не будет отстранен, то вполне вероятно проведет следующий бой с Тони Фергюсоном, который сегодня техническим нокаутом одолел Энтони Петтиса.

Напомним, что после этого Хабиб перелез через сетку октагона и начал драться с командой ирландца. Массовая потасовка была остановлена службами безопасности.

Хабиб Нурмагомедов начал требовать у организаторов чемпионский пояс, но ему отказались его давать. В октагоне же секундант дагестанца Зубайр Тухугов со спины напал на Макгрегора. Под гул и свист трибун Нурмагомедов покинул зал, так и не получив чемпионский пояс. По пути к выходу болельщики закидали его мусором.

Градус боя был высок еще задолго до его проведения. После обоюдных выпадок в СМИ и соцсетях Нурмагомедов со своей командой в 15 человек пришел разбираться к другу Макгрегора бойцу Артему Лобову, что вызвало гнев ирландца, напавшего 6 апреля на автобус, в котором ехал Хабиб. На пресс-конференциях бойцы посылали друг другу оскорбления, причем наиболее активным был темпераментный ирландцев.