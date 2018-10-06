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Александр Рогачук дал оценку организации осенней торговли на ярмарке в Бресте

07.10.2018 10:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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6 октября 2018 года в Бресте состоялись очередные осенние ярмарки по продаже плодоовощной и другой сельскохозяйственной продукции. Как идёт торговля на ярмарке по ул. Московской, 273А, на парковочной стоянке у здания «Белгосстрах» проверил председатель горисполкома Александр Рогачук.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59484.php

Александр Рогачук дал оценку организации осенней торговли на ярмарке в Бресте

Ярмарки проводятся на основании решения брестского горисполкома от 18 сентября 2018 года № 1409 «О проведении осенних ярмарок». Согласно нему в разных районах городазапланировано проведение 31 ярмарки с участием производителей продукции: сельскохозяйственных предприятий из 10 районов Брестской области, фермерских хозяйств, арендаторов земли, физических лиц, вырастивших овощи на приусадебных участках, оптовых организаций.

Результаты первых ярмарок

В прошлую субботу, 29 сентября было проведено четыре ярмарки: по пр. Машерова 17 (зарынком ОАО «Брестский ЦУМ», по ул. Советской. 34 (парковочная автостоянка 000 «Позитив арт Хаус». у ТЦ «Дидас Персия», по ул. Московской 273А (парковочная автостоянка у здания «Белгосстрахом») и по ул. Сябровской. 61/1 (территория. прилегающая к рынку УП «Приграничный сервис»).

Управление торговли Брестского горисполкома подвело итоги первых ярмарок: в них приняло участие 350 сельхозпредприятий, фермерских хозяйств и физических лиц.Продано 324 тонны сельскохозяйственной продукции, в том числе 166 тонн картофеля, 22 тонны капусты, 12 тонн свеклы, 14 тонн моркови, 56 тонн лука, 22 тонны яблок, 32 тонны зерна. Отмечалось, что цены на картофель и другую плодоовощную продукцию наярмарках ниже рыночных в 1,5 — 2 раза. Кроме того на ярмарках продавались живая рыба, мед, клюква, томаты, соления, квашения и др.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59484.php

Александр Рогачук дал оценку организации осенней торговли на ярмарке в Бресте

Площадь была переполнена

Непосредственно 6 октября день для торговли был очень удачный – погода способствовала. Площадь перед «Белгосстрахом» была полностью заставлена грузовым транспортом и заполнена покупателями. Напомним, что после ухода осенних ярмарок с улицы Гоголя, производителям сельскохозяйственной продукции было предложено ряд новых площадок для торговли. Эта площадка постепенно приобрела репутацию «центральной», ввиду того, что в этот район города есть удобные подъездные пути с разных сторон. Однако популярность площадки привела к тому, что желающие продать свои овощи перестали вмещаться, торговля перекинулась на парковочные места торгового центра, расположенного рядом. Глава города Александр Рогачукобратил на это внимание, отметив, что надо развивать и другие площадки, сохраняя торговлю и здесь.

В ходе рейда по торговым рядам, некоторые граждане, узнавая главу города, обращались к нему с просьбами. Прозвучала и такая: «С Берёзовки сюда далеко ехать, хорошо бы и у нас провести». Начальник управления торговли, находившийся там же, заверил жительницу Берёзовки: «20 октября ярмарка пройдёт и на улице Мошенского». Обращались и с вопросами, как помочь с доставкой овощей для пенсионеров. Для этогодля гражданльготной категории и престарелых покупателей на четырёх ярмарках организована доставка сельхозпродукции, для чего специально выделены автомобили иорганизовали работа волонтеров, членов БРСМ.

Осенние оценки и новогодние перспективы


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59484.php

Александр Рогачук дал оценку организации осенней торговли на ярмарке в Бресте

После рейда по ярмарке, Александр Рогачук дал оценку организации осенней торговли:

«В своё время мы приняли довольно революционное решение для города перенести основную ярмарку сюда. Это решение себя оправдало, и центр города стал аккуратнее. Но логика развития ярмарок такова, что здесь уже стало тесно. Мы приняли концептуальное решение, что основную ярмарку переносим в район торгового центра «Экватор» на Гаврилова – проще будет подъезжать. Но здесь ярмарку тоже оставим. Что касается ассортимента, мы видим, что увеличивается среди торгующих доля физических лиц, фермеров, и это здорово. Кроме финансовой составляющей, покупатель может увидеть в лицо, кто произвёл эту продукцию».

Впереди у города традиционное оживление новогодней торговли, о том, вот как она будет организована в этом году: «В прошлом году и на улице Пушкинской были установлены деревянные красивые домики, которые создают новогодний антураж. В этом году их будет больше. Но, самое важное, что с улицы Гоголя уберём палатки, там будут установлены опять же деревянные домики со стилизацией под европейские рождественские традиции. А предпринимателям, которые ранее торговали новогодней продукцией, будут предложены площадки за ЦУМом и в районе «Экватора».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59484.php

Александр Рогачук дал оценку организации осенней торговли на ярмарке в Бресте

Говоря о площадке за ЦУМом, Александр Рогачук сказал: «Она достаточно перспективна. Помните, сколько лет мы боролись с несанкционированной торговлей на Мицкевича, возле водонапорной башни. Это была проблема для города: эстетическая, безопасности движения и пешеходов. Сейчас торговля идёт за ЦУМом и достаточно успешно».

Подводя итог, глава города сказал: «Надо искать новые формы. И главное – чтобы людям было удобно».

 
Теги: Брест
 
 
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6 октября 2018 года в Бресте состоялись очередные осенние ярмарки по продаже плодоовощной и другой сельскохозяйственной продукции. Как идёт торговля на ярмарке по...
 
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