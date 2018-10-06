На большом Евроопте на Варшавском шоссе работает электрозаправка

Если вы счастливый обладатель электроавтомобиля - эта информация для вам. Остальным можно просто помечтать о будущем, в котором, как говорят, большинство автомобилей будут приводиться в движение электричеством. Гипермаркет Евроопт оборудовал на своей парковке электрозаправку.



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Хорошая новость - она заряжает ваш девайс бесплатно.



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Плохая - это не скоростная заправка, придётся постоять подольше, чем если бы вы оставили свой автомобиль недалеко, на обычной бензиновой заправке Беларуснефть, где была установлена первая в Бресте электрозаправка.



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Однако большое преимущество - пока ваш автомобиль подпитывает себя, можно потратить время с пользой и пройтись по магазинам.



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Чтобы воспользоваться заправкой, потребуется подойти на инфоцентр и оставить в залог тот или иной документ - например водительское удостоверение, паспорт или техпаспорт.



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На месте вам могут предложить несколько наиболее распространённых переходников, благодаря которым ваш автомобиль можно совместить с заправкой.



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К слову, к концу этого года нам обещали представить серийный белорусский автомобиль с возможностью его заказа.



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Таким образом, Евроопт первым из брестских гипермаркетов оборудовал свою парковку возможностью зарядки для электроавтомобилей.