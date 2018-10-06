ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ФОТОРЕПОРТАЖ: Пинск отмечает 921-летие

07.10.2018 10:56 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Пинск 6 октября отмечает свое 921-летие. Празднование по традиции состоялось в первые выходные октября. Основные праздничные гуляния прошли на площади Ленина и одноименной пешеходной улице.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59482.php

ФОТОРЕПОРТАЖ: Пинск отмечает 921-летие

По окончанию праздника состоялся салют.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59482.php

ФОТОРЕПОРТАЖ: Пинск отмечает 921-летие


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59482.php

ФОТОРЕПОРТАЖ: Пинск отмечает 921-летие


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59482.php

ФОТОРЕПОРТАЖ: Пинск отмечает 921-летие


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59482.php

ФОТОРЕПОРТАЖ: Пинск отмечает 921-летие


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59482.php

ФОТОРЕПОРТАЖ: Пинск отмечает 921-летие


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59482.php

ФОТОРЕПОРТАЖ: Пинск отмечает 921-летие


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59482.php

ФОТОРЕПОРТАЖ: Пинск отмечает 921-летие


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59482.php

ФОТОРЕПОРТАЖ: Пинск отмечает 921-летие


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59482.php

ФОТОРЕПОРТАЖ: Пинск отмечает 921-летие


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59482.php

ФОТОРЕПОРТАЖ: Пинск отмечает 921-летие


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59482.php

ФОТОРЕПОРТАЖ: Пинск отмечает 921-летие


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59482.php

ФОТОРЕПОРТАЖ: Пинск отмечает 921-летие


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59482.php

ФОТОРЕПОРТАЖ: Пинск отмечает 921-летие


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59482.php

ФОТОРЕПОРТАЖ: Пинск отмечает 921-летие


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59482.php

ФОТОРЕПОРТАЖ: Пинск отмечает 921-летие


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59482.php

ФОТОРЕПОРТАЖ: Пинск отмечает 921-летие


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59482.php

ФОТОРЕПОРТАЖ: Пинск отмечает 921-летие


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59482.php

ФОТОРЕПОРТАЖ: Пинск отмечает 921-летие


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59482.php

ФОТОРЕПОРТАЖ: Пинск отмечает 921-летие


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59482.php

ФОТОРЕПОРТАЖ: Пинск отмечает 921-летие


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59482.php

ФОТОРЕПОРТАЖ: Пинск отмечает 921-летие


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59482.php

ФОТОРЕПОРТАЖ: Пинск отмечает 921-летие

Фото Вадима Якубёнка

 
 
Ссылка на источник 68
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пинск 6 октября отмечает свое 921-летие. Празднование по традиции состоялось в первые выходные октября. Основные праздничные гуляния прошли на площади Ленина и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Бой Хабиб Нурмагомедов - Конор Макгрегор завершился невероятной силы скандалом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика