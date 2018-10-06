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ФОТОРЕПОРТАЖ: Пинск отмечает 921-летие
07.10.2018 10:56 — Разное | Виртуальный Брест
Пинск 6 октября отмечает свое 921-летие. Празднование по традиции состоялось в первые выходные октября. Основные праздничные гуляния прошли на площади Ленина и одноименной пешеходной улице.
По окончанию праздника состоялся салют.
Фото Вадима Якубёнка
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Пинск 6 октября отмечает свое 921-летие. Празднование по традиции состоялось в первые выходные октября. Основные праздничные гуляния прошли на площади Ленина и...
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