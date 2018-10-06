На Городокщине к зиме готовы

Для пожилых людей подготовка к зимнему сезону, пожалуй, один из самых важных вопросов. Тем, кто остался доживать свой век в одиночестве, не всегда по силам управиться с такими заботами. Сельисполкомы не оставляют сельчан один на один со своими проблемами.

В 44 населенных пунктах Вировлянского сельсовета проживают 835 человек. Из них 37 — одиноких и 134 — одиноко проживающих. Эта категория пожилых жителей находится под особым контролем местной власти.

— Мы прекрасно понимаем, что пожилому человеку иной раз тяжело прийти к нам, даже если его что-то волнует, — говорит председатель сельисполкома Иван Ботян. - Поэтому сами делаем обходы, навещаем, интересуемся проблемами. Территория сельсовета большая, протяженность только в одну сторону составляет 28 км. Но в каждой деревне бываю лично. Посещаем одиноких и одиноко проживающих пожилых, проверяем состояние печей, дымохода, электропроводки, наличие запаса дров. Вопросы безопасности — на первом месте.

Иван Николаевич рассказал, что в прошлом году четырех человек из деревень определили на соцкойки в Холомерскую сельскую участковую больницу, восьми одиноким жителям через управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома установили АПИ. Несколько человек получили материальную помощь на ремонт печей и приобретение дров. В этом году, по словам Ивана Ботяна, после проведения обследования пришли к выводу, что оказывать кому-либо материальную помощь нет необходимости. По каждому посещенному жилому помещению составляют акт, где указывают замечания и сроки их устранения. В списке самых «популярных» — штукатурка и побелка дымохода, ремонт печи, прибивка притопочного листа.

- С некоторыми замечаниями, — продолжает Иван Николаевич, — хозяин может справиться сам, а в иных случаях сделать это некому. Ведь не может же одиноко проживающий семидесятилетний, а то и постарше, человек, например, сам забраться на крышу, чтобы почистить дымоход. Приходится помогать. Недавно нашел людей, которые двум жителям помогли почистить печные трубы и дымоходы, замазали трещины в печи. Помогаем населению и с заготовкой дров. В этом сезоне в сельисполком поступила только одна заявка на разрешение заготавливать древесно-кустарниковую растительность вдоль автомобильных дорог в пределах полосы отвода. По этому вопросу уже получили разъяснение в ДРСУ-106.

Главной работой Иван Ботян считает заботу о жителях и держит все вопросы жизнеобеспечения населения под контролем. О «санях» здесь позаботились еще летом. Хочется надеяться, что предстоящая зима для сельчан будет теплой во всех отношениях.

Галина КОВАЛЁВА.





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