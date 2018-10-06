ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На Городокщине к зиме готовы

07.10.2018 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
Размер текста:
A
A
A

Для пожилых людей подготовка к зимнему сезону, пожалуй, один из самых важных вопросов. Тем, кто остался доживать свой век в одиночестве, не всегда по силам управиться с такими заботами. Сельисполкомы не оставляют сельчан один на один со своими проблемами.

В 44 населенных пунктах Вировлянского сельсовета проживают 835 человек. Из них 37 — одиноких и 134 — одиноко проживающих. Эта категория пожилых жителей находится под особым контролем местной власти.

  — Мы прекрасно понимаем, что пожилому человеку иной раз тяжело прийти к нам, даже если его что-то волнует, — говорит председатель сельисполкома Иван Ботян. -  Поэтому сами делаем обходы, навещаем, интересуемся проблемами. Территория сельсовета большая, протяженность только в одну сторону составляет 28 км. Но в каждой деревне бываю лично. Посещаем одиноких и одиноко проживающих пожилых, проверяем состояние печей, дымохода, электропроводки, наличие запаса дров. Вопросы безопасности — на первом месте.

  Иван Николаевич рассказал, что в прошлом году четырех человек из деревень определили на соцкойки в Холомерскую сельскую участковую больницу, восьми одиноким жителям через управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома установили АПИ. Несколько человек получили материальную помощь на ремонт печей и приобретение дров. В этом году, по словам Ивана Ботяна, после проведения обследования пришли к выводу, что оказывать кому-либо материальную помощь нет необходимости. По каждому посещенному жилому помещению составляют акт, где указывают замечания и сроки их устранения. В списке самых «популярных» — штукатурка и побелка дымохода, ремонт печи, прибивка притопочного листа.

 - С некоторыми замечаниями, — продолжает Иван Николаевич, — хозяин может справиться сам, а в иных случаях сделать это некому. Ведь не может же одиноко проживающий семидесятилетний, а то и постарше, человек, например, сам забраться на крышу, чтобы почистить дымоход. Приходится помогать. Недавно нашел людей, которые двум жителям помогли почистить печные трубы и дымоходы, замазали трещины в печи. Помогаем населению и с заготовкой дров. В этом сезоне в сельисполком поступила только одна заявка на разрешение заготавливать древесно-кустарниковую растительность вдоль автомобильных дорог в пределах полосы отвода. По этому вопросу уже получили разъяснение в ДРСУ-106.

  Главной работой Иван Ботян считает заботу о жителях и держит все вопросы жизнеобеспечения населения под контролем. О «санях» здесь позаботились еще летом. Хочется надеяться, что предстоящая зима для сельчан будет теплой во всех отношениях.

Галина КОВАЛЁВА.

На Городокщине к зиме готовы

Подробнее читайте в №76  от  05.10.2018 г. Электронную версию газеты можно приобрести на сайте http://belkiosk.by/gv .

 
 
Ссылка на источник 71
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для пожилых людей подготовка к зимнему сезону, пожалуй, один из самых важных вопросов. Тем, кто остался доживать свой век в одиночестве, не всегда по силам...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко поздравил Путина с днем рождения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика