ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

КХЛ: «Динамо» не удержало победу над «Сочи»

07.10.2018 09:40 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
КХЛ: «Динамо» не удержало победу над «Сочи»
Официальный сайт ХК "Динамо Минск"

Счет в матче открыли хозяева: уже на 5-й минуте отличился Александр Акмальдинов. Еще до конца первого периода гости сумели отыграться – гол на счету Куинтона Хаудена (9-я).

Второй период остался целиком за «Динамо»: по разу забросили Андрей Костицын  (24-я) и Патрик Уиркош (30-я). 

За семь минут до конца матча хозяева сравняли: на 53-й минуте отличился Вадим Хлопотов, на 57-й – Роберт Росен. В овертайме сильнее было «Сочи» – точку в матче поставил Кирилл Капустин. 

- Поздравляю Сергея и его команду с победой. Ясное дело, разочарован итогом матча. Считаю, играли умно большую часть встречи, следовали намеченному плану. Но в третьем периоде позволили сопернику сравнять счет. Надо научиться выигрывать такие матчи. Это второе поражение в овертайме подряд. Взяли важные два очка, хотя могли набрать больше. Но надо отдать должное и сопернику за камбэк. В общем, это был интересный поединок, - слова главного тренера «Динамо» Горди ДУАЙЕРА приводит официальный сайт клуба.

Сейчас «Динамо» с 10 очками в активе идет на 11 месте «Запада». От зоны плей-офф команду отделяют 3 очка. 

КХЛ: «Динамо» не удержало победу над «Сочи»
КХЛ: минское «Динамо» уступило в гостях «Спартаку»
Подробнее

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подопечные Горди Дуайера вели с преимуществом в две шайбы, но в итоге уступили в гостевом матче против ХК «Сочи» со счетом 3:4. Решающая шайба была заброшена в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Копейка к копейке растут цены на топливо. Насколько выросла стоимость с начала года?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика