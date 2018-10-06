КХЛ: «Динамо» не удержало победу над «Сочи»

Счет в матче открыли хозяева: уже на 5-й минуте отличился Александр Акмальдинов. Еще до конца первого периода гости сумели отыграться – гол на счету Куинтона Хаудена (9-я).

Второй период остался целиком за «Динамо»: по разу забросили Андрей Костицын (24-я) и Патрик Уиркош (30-я).

За семь минут до конца матча хозяева сравняли: на 53-й минуте отличился Вадим Хлопотов, на 57-й – Роберт Росен. В овертайме сильнее было «Сочи» – точку в матче поставил Кирилл Капустин.

- Поздравляю Сергея и его команду с победой. Ясное дело, разочарован итогом матча. Считаю, играли умно большую часть встречи, следовали намеченному плану. Но в третьем периоде позволили сопернику сравнять счет. Надо научиться выигрывать такие матчи. Это второе поражение в овертайме подряд. Взяли важные два очка, хотя могли набрать больше. Но надо отдать должное и сопернику за камбэк. В общем, это был интересный поединок, - слова главного тренера «Динамо» Горди ДУАЙЕРА приводит официальный сайт клуба.