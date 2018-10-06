Тренер изнасиловал девять детей в лагере под Пензой

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Как сообщаетсо ссылкой на информацию следственного управления СКР по региону, преступление мужчина 1969 года рождения совершил в ночь на 14 августа текущего года. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.Все пострадавшие мальчики долгое время занимались в секции плавания в одной из детских спортивных школ, где обвиняемый работал тренером-преподавателем.В следственном управлении также сообщили, что этот же мужчина в 2017 году совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка 2007 года рождения.