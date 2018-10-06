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Тренер изнасиловал девять детей в лагере под Пензой

07.10.2018 10:50 — Разное | UDF  
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Фото: Global Look Press
Тренеру по плаванию, который работал воспитателем в одном из детских оздоровительных лагерей Пензенской области, предъявили обвинение в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении девяти детей в возрасте от 10 до 11 лет.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на информацию следственного управления СКР по региону, преступление мужчина 1969 года рождения совершил в ночь на 14 августа текущего года. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Все пострадавшие мальчики долгое время занимались в секции плавания в одной из детских спортивных школ, где обвиняемый работал тренером-преподавателем.

В следственном управлении также сообщили, что этот же мужчина в 2017 году совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка 2007 года рождения.

 
 
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Тренеру по плаванию предъявили обвинение в совершении насильственных действий.
 
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