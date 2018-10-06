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Тренер изнасиловал девять детей в лагере под Пензой
Фото: Global Look Press
Как сообщает
Все пострадавшие мальчики долгое время занимались в секции плавания в одной из детских спортивных школ, где обвиняемый работал тренером-преподавателем.
В следственном управлении также сообщили, что этот же мужчина в 2017 году совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка 2007 года рождения.
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Тренеру по плаванию предъявили обвинение в совершении насильственных действий.
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